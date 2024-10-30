Мнение «аналитика»: О покушении на Кадырова… Зеленскому теперь кранты?

Все знали, что рано или поздно это случится. Даже, наверное, сам глава Чеченской республики Рамзан Кадыров это знал и понимал. Слишком уж многим он перешёл дорожку. Причём не только в России, но и за её пределами.

И всё равно случившееся стало полной неожиданностью. Особенно, если учесть, кто в итоге смог всё организовать.

Утром сегодня украинские беспилотники атаковали любимое детище Рамзана Кадыров, Российский университет спецназа им. В.В. Путина Об этом сообщил сам сообщил глава Республики. По его словам, в результате загорелась крыша здания, пожар потушили. Пострадавших при атаке не было, отметил глава Чечни. Вместе с тем Минобороны России не сообщало о том, что Чечня подверглась атаке беспилотников.

Рамзан Кадыров, находившийся с визитом в ОАЭ, не пострадал. Но он прервал свой вояж и спешно прилетел в Гудермес. «Осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа им. В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки», — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Также он рассказал, что провёл совещание с представителями силового блока ведомств республики. И особо подчеркнул, что атака требует «суровых ответных мер в отношении его инициаторов», и пообещал «жёсткую и решительную» реакцию на провокации. Не ограничившись нейтральными словами, чеченский лидер, как сообщает РБК, пообещал Украине «такое возмездие, что даже им не снилось».

Похоже, атаку на РУС Рамзан Кадыров явно воспринял как покушение если и не на себя лично, то на своего сына и на свою честь. Что для чеченца, быть может, даже хуже.

То есть, #Украина и её президент совершили тяжёлую ошибку и теперь жестоко поплатятся?

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