 

В Грузии объявлен частичный пересчет бюллетеней на парламентских выборах

29.10.2024, 17:35, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о частичном пересчете бюллетеней после того, как прозападные партии заявили о фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября.

“Окружные избирательные комиссии проведут пересчет бюллетеней на пяти избирательных участках, которые будут случайно выбраны в каждом избирательном округе”, – говорится в заявлении ЦИК. Речь идет примерно о 14% всех поданных голосов.

Согласно объявленным ранее результатам, пророссийская правящая партия “Грузинская мечта” набрала более 54% голосов. Оппозиционные партии (преодолевшие 5-процентный электоральный барьер): “Коалиция за перемены” – около 11%, “Единство-Национальное движение” (партия Михаила Саакашвили) – 10%, “Сильная Грузия” – 9%, “За Грузию” – 8%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признать результаты выборов, так как их результаты “тотально сфальсифицированы”. По ее словам, РФ опробовала на Грузии “новые формы гибридной войны”.

“Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны”, – сказала она.


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