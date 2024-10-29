 

Технология “Яндекса” замедлила электросамокаты с несколькими ездоками до пешеходной скорости

29.10.2024, 16:25, Разное
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Компания “Яндекс” создала технологию, позволяющую снижать скорость электросамокатов до 5 км/ч при перевозке двух и более пассажиров. Система использует IoT-модуль и алгоритм машинного обучения для определения количества ездоков. При превышении допустимого лимита скорость самоката автоматически снижается, обеспечивая безопасность и соблюдение правил дорожного движения.

Испытания технологии начались на полигонах и показали точность определения более 95%. Внедрение нововведения запланировано на весну 2025 года. Алгоритм анализирует более 120 параметров движения, включая угол наклона и разницу в ускорении, чтобы идентифицировать дополнительного пассажира. Система учитывает отклонения от предыдущих поездок и реагирует на резкие изменения. Это гарантирует, что перевозка тяжелых предметов не приведет к замедлению, а при нахождении на самокате ребенка алгоритм отреагирует и снизит скорость.

В соответствии с правилами дорожного движения перевозка пассажиров на электросамокатах запрещена. Нарушения влекут за собой штрафы со стороны ГИБДД и сервисов аренды. Только в 2024 году пользователи получили более 110 тысяч штрафов, а перевозка двух и более лиц входит в топ-3 самых распространенных нарушений.


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