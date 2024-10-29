 

Врач Долова обнародовала секреты питания для профилактики инсульта

29.10.2024, 14:45, Разное
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Невролог Аминат Долова поделилась знаниями о питании, которое может снизить риск возникновения инсульта. Эта патология, приводящая к гибели мозговых клеток, угрожает жизни человека и несет страшные осложнения инвалидизирующего характера.

Для минимизации опасности необходимо корректировать рацион питания, в первую очередь ограничивая потребление простых углеводов, насыщающих блюда сахаром. Следует отказаться от жирных сортов мяса, таких как говядина, свинина и баранина, отдавая предпочтение птице без кожи, рыбе, бобовым и тофу. Молочные продукты нужно выбирать с пониженным содержанием жира, а сладости и газировку вовсе исключить из своего рациона.

Также Долова рекомендует избегать гидрогенизированных масел, которые присутствуют в маргарине, чипсах, фастфуде и выпечке промышленного производства. Важно следить за количеством потребляемой соли.

Помимо питания, для профилактики инсульта необходимо: предотвращать гиподинамию, избавиться от курения, контролировать гипертонию или ее развитие, следить за уровнем сахара в крови, знать состояние своего сердца и проходить профилактические обследования.


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