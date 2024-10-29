HMD представила обновленную “Змейку” в кнопочном Nokia 110 4G

Компания HMD выпустила кнопочный телефон Nokia 110 4G (модель 2024), оснащенный 4G-связью и рядом интересных функций.

Nokia 110 4G имеет компактный 2-дюймовый экран и привычную цифровую клавиатуру. Корпус выполнен с применением нанорельефного керамического покрытия для защиты от царапин.

Из развлечений телефон предлагает FM-радио, встроенная “Змейка” и возможность прослушивания музыки с карты памяти microSD. Не обошлось и без диктофона. В памяти устройства можно сохранить до 2000 контактов.

На задней панели расположена камера со светодиодной вспышкой, характеристики которой пока неизвестны. Емкость аккумулятора составляет 1000 мАч, а зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Данные об автономности работы пока не разглашаются.

Подробности о стоимости и дате выхода Nokia 110 4G (2024) компания обещает объявить позже.