Мнение: Современная школа антинаучна

Читатель доказывает, что современная школа строится на традициях, которые мало что общего имеют с настоящей наукой. В отличие от медицины, где эффективность лекарств и методов лечения принято доказывать, система образования старательно уклоняется от научных проверок своей эффективности. Цитирую письмо:

Здравствуйте, Олег.

Прочитал ваш пост “Знать больше — круто, или о бесполезности школ”. Мне кажется, что читатель, письмо которого вы опубликовали, ошибается. Но, вместе с ним, ошибаетесь также и Вы.

Сначала об основной мысли автора, «Знать больше круто». Конечно, круто, никто не спорит. Однако, проблема в том, что объём знаний человечества огромен и никто не может выучить всё даже за всю жизнь. Необходимо выбирать. И ни один сторонник текущего школьного образования пока что не смог разумно ответить на простой вопрос: почему надо учить школьников тому, что 99,9% не потребуется, вместо того, чтобы учить тому, что 99,9% будет необходимо? Ну например, почему бы не заменить пресловутого паука-крестовика обучением работе с финансами? Банковские вклады, сложный процент, инфляция, акции-облигации, вот это вот всё. Это необходимо всем, но школа вопрос финансов игнорирует полностью. Как и множество других важнейших жизненных вопросов. Вместо этого куча времени тратится на совершенно бесполезные вещи типа литературы.

Вы пишете — «как ситуацию можно было бы исправить, понятно — достаточно не перелистывать страницу учебника, пока школьники не усвоят как следует материал».

Это не поможет. Усвоят-то они материал хорошо. Но неизбежно забудут, потому что он им не нужен, и пользоваться им они не будут. Пример из жизни — я отлично знал, как решать квадратные уравнения. И вряд ли кто-то в моём классе не знал, за исключением, может быть, самых отсталых двоечников. Нас очень хорошо натаскали на эти самые уравнения. Но что дальше? Кому они пригодились? Да никому. Сейчас вряд ли кто-то вспомнит даже формулу вычисления дискриминанта — если конечно вспомнит о том, что вообще есть такое понятие как дискриминант. Так уж устроен человеческий мозг. То, что не используется, забывается. Учить надо тому, что будет нужно, и тогда, когда оно будет нужно.

В общем, основная проблема даже не в методике изучения, а в выборе, какой материал изучать. И вот здесь вскрывается основная проблема школы — школа полностью антинаучна. Да, вроде как там изучают точные науки — алгебру, геометрию, физику и т.д. Но выбор материалов для изучения построен полностью на древних шаманских принципах, пришедших из тёмных доисторических времён. Шаман сказал что так — все должны верить. Другой вариант не предусмотрен вообще. Сказали вам, что духу Трампарам нужно приносить в жертву чёрную курицу в полнолуние — будьте добры, приносите именно чёрную курицу и точно в полнолуние. И не вздумайте рассуждать, существует ли вообще этот дух Трампарам. Так и школа. Сказали вам, что необходимо учить формулы сокращённого умножения — вот и учите. Не задумывайтесь о том, что никому они в жизни не пригодятся, а если бы даже и нужны были — куда эффективней было бы выучить их тогда, когда они станут нужны. Сказали — значит зубрите.

Много раз задавал сторонникам школы вопрос — почему нет оценки эффективности? Почему хотя бы не провести опрос взрослых лет через 5-10 после окончания школы — какие знания пригодились, какие нет, что было очень нужно но не преподавалось, что человек помнит из школьной программы. Отвечали в духе “опрос — это не точно, людям доверять нельзя”. Ну что же, говорю, предложите свою методику оценки эффективности и методику подбора предметов. Ничего не предлагают. Подразумевается, что надо оставить тот же шаманский метод — вам сказали, значит вы должны поверить и не подвергать сомнению. И что никакой альтернативы этому быть не может в принципе.

Что же надо делать с научной точки зрения? Очень просто. Во-первых, надо создать какие-то методики оценки эффективности образования. Хотя бы опросы. Может и что-то другое — но такое, что показывало бы полезность выбранных предметов, степень их запоминания и применения. И не сразу после окончания школы, а на долгом горизонте, 5-10-50 лет. Методики могут быть не идеальны. Но даже плохие методики будут лучше, чем их полное отсутствие.

Потом нужны будут эксперименты. Все мы можем ошибаться, даже если какие-то вещи кажутся нам очевидными. Я могу ошибаться, Вы можете ошибаться, читатели блога могут ошибаться. Кто из нас прав — покажет практика. Возможность проводить эксперименты есть только у государства — слишком уж это долго и затратно. Сделали несколько экспериментальных школ, в десятке из них поменяли программу так, в другом десятке — эдак. Например, в одной школе заменили литературу на подробный курс о создании бизнеса с нуля — с экзаменом в виде написания очень подробного и жизнеспособного бизнес-плана. А в другой — половину изучения биологии заменили на курс последних достижений психологии с упором на построение внутрисемейных отношений. Через 20 лет оценили успешность выпускников. Сильно ли увеличилось в первой группе количество успешных бизнесменов по сравнению с общей программой? Снизился ли процент разводов во второй группе по сравнению с общей программой? И так далее.

Разумеется, некоторые сторонники школьной программы будут приводить возражения в духе “нельзя так экспериментировать, это же сломает деткам жизнь, они жить не смогут без прочтения Достоевского”. На это есть контраргумент — а почему вы так уверены, что отсутствие курса по ведению бизнеса уже не ломает жизнь десяткам тысяч людей каждый год? Ответить на эти вопросы могут только эксперименты. Но мне кажется, что проводить такие эксперименты никто не будет. Потому что первая же попытка внедрить любую методику оценки покажет весь ужас нашей системы образования, полнейшую бесполезность школ и профнепригодность всего министерства образования.

С уважением, читатель вашего блога под ником CanSee

И действительно. Многие читатели блога подтверждают, что основной массив знаний по истории с географией получили в ходе игры в военные симуляции от Парадоксов, такие как Крузадер Кингс, Европа Универсалис, Викторию и День Победы. Логично было бы провести эксперимент в духе медиков: пусть 100 школьников учат в восьмом классе историю по обычным учебникам, а другие 100 школьников тратят 50% отведённого на историю времени на игру в Европу Универсалис и Крузадер Кингс. Потом можно сравнить результаты, причём не только в виде формального теста, но и в виде опроса через год — какой процент школьников увлёкся предметом, продолжил играть в военные симуляции, начал читать исторические романы. После этого можно будет более-менее достоверно определить, какой метод обучения лучше.

Но нет! Как верно пишет CanSee, современная система образования антинаучна. Какие-то кандидатские и докторские там, разумеется, защищаются — как же без них — и даже компьютерные игры единичные исследователи пытаются в процесс обучения внедрять (пример). Однако дальше маленьких экспериментов дело не идёт. Система категорически не хочет, чтобы её сравнивали и оценивали. Всем причастным удобнее делать вид, будто начитывание школьникам учебников — идеальный метод обучения, который настолько хорош, что ничего лучше и представить себе нельзя.