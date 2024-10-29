 

Достанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки

29.10.2024, 13:35, Разное
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Площадь этого дома составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке площадью в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству.

Пресса писала, что звездная семья якобы планировала продать это элитное поместье за 700 миллионов рублей. О том, что намерения избавиться от замка были, можно судить и по попытке вывести из него набитые антиквариатом ящики. Правда, ценный груз задержали на таможне – документы были оформлены некорректно.

Но, как рассказал “Дни.ру”, юрист, знакомый с делами Пугачевой и ее мужа-иноагента, продать замок им не удастся даже за копейки. Вероятно, он просто достанется стране и народу.

“В сентября 2022 года Минюст включил пятого мужа Пугачевой в список физических лиц — “иностранных агентов” за “получение финансирования при осуществлении политической деятельности”, – пояснил эксперт. – В мае прошлого года юморист подал иск к Министерству юстиции с требованием снять с него статус иностранного агента, но ему было отказано. Получается, что человек, который купит у него замок, автоматически становится финансирующим иностранного агента лицом. Ведь при передаче денег покупатель формально попадет под действие закона об иностранных агентах, поскольку финансирует политическую деятельность. Такое счастье по нынешним временем никому не надо”.


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