На берестяной грамоте XI века найдена формула пенициллина

В Институте истории Российской академии наук (РАН) состоялось заседание учёного совета по подведению итогов работы археологических экспедиций 2024 года на северо-западе России.

За прошедший сезон специалисты обнаружили на территории Новгородского кремля порядка тысячи артефактов – берестяные грамоты, драгоценные изделия из золота и янтаря, монеты и другие предметы, представляющие историческую ценность.

– Отдельно хотелось бы отметить берестяную грамоту, которую новгородский врач дал своему пациенту, – на ней написана формула пенициллина. Наши предки овладели секретом антибиотиков на тысячу лет раньше, чем англосаксон Флеминг, это очень важный момент, – заявил академик РАН Иван Матвеев.

В то же время Матвеев отказался отвечать, как формула могла помочь пациенту синтезировать вещество, и какие ещё есть доказательства в пользу его теории.

– Я хочу подчеркнуть, что грибы-пенициллы произрастали в том числе на территории Руси, что было надлежащим образом задокументировано ведомством, выполнявшим функции Росприроднадзора в те годы… Остальное – это наука, широким массам это будет сложно понять, – сказал он.

—