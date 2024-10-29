 

На берестяной грамоте XI века найдена формула пенициллина

29.10.2024, 13:33, Разное
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В Институте истории Российской академии наук (РАН) состоялось заседание учёного совета по подведению итогов работы археологических экспедиций 2024 года на северо-западе России.

За прошедший сезон специалисты обнаружили на территории Новгородского кремля порядка тысячи артефактов – берестяные грамоты, драгоценные изделия из золота и янтаря, монеты и другие предметы, представляющие историческую ценность.

– Отдельно хотелось бы отметить берестяную грамоту, которую новгородский врач дал своему пациенту, – на ней написана формула пенициллина. Наши предки овладели секретом антибиотиков на тысячу лет раньше, чем англосаксон Флеминг, это очень важный момент, – заявил академик РАН Иван Матвеев.

В то же время Матвеев отказался отвечать, как формула могла помочь пациенту синтезировать вещество, и какие ещё есть доказательства в пользу его теории.

– Я хочу подчеркнуть, что грибы-пенициллы произрастали в том числе на территории Руси, что было надлежащим образом задокументировано ведомством, выполнявшим функции Росприроднадзора в те годы… Остальное – это наука, широким массам это будет сложно понять, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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