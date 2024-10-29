Hisense представил бюджетный игровой монитор с характеристиками флагмана

Китайский производитель техники Hisense представил на рынок бюджетный монитор, ориентированный на любителей видеоигр. Новинка под названием 27G5K Pro получила впечатляющие характеристики, редко встречающиеся в мониторах своей категории.

Монитор оснащен 27-дюймовой матрицей типа Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей. Отличительными особенностями панели являются 10-битная глубина цвета, охват цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 97%, sRGB на 99% и высокая точность цветопередачи при низком показателе дельта E.

Для обеспечения плавного игрового процесса монитор 27G5K Pro может похвастаться частотой обновления 180 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync, устраняющей разрывы и рывки изображения. Кроме того, заявлено сверхнизкое время отклика в 1 мс (GtG).

Устройство имеет фирменный чип Hisense Ultra-Resolution, отвечающий за равномерность подсветки и высокое качество цветопередачи. Для защиты зрения пользователей предусмотрены антибликовая пленка и сертификация TUV Rheinland, подтверждающая отсутствие вредного синего излучения.

Корпус монитора выполнен в черно-белой цветовой гамме с регулируемой подставкой, позволяющей изменять высоту, наклон и угол поворота. Панель оснащена двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и аудиовыходом для наушников.

В Китае стоимость Hisense 27G5K Pro приятно удивляет: всего 1099 юаней (около 14,9 тыс. рублей).