 

TENAA раскрыл детали готовящегося Realme GT7 Pro

29.10.2024, 13:05, Разное
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База китайского регулятора TENAA стала источником подробной информации о готовящемся флагманском смартфоне Realme GT7 Pro. Устройство получит впечатляющий 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780×1264 пикселей и защитой от посторонних глаз ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

За производительность будет отвечать новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Elite в паре с оперативной памятью объемом до 24 ГБ и накопителем до 1 ТБ.

На задней панели расположится тройная камера: 50-мегапиксельный основной модуль, 50-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным приближением и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Для желающих сделать селфи предусмотрен 16-мегапиксельный сенсор.

Устройство будет оснащено емким аккумулятором на 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт, а габариты составят 162,45×76,89×8,55 мм при весе 223 г.

Производитель уже представил дизайн GT7 Pro, показав квадратный блок камер и корпус в трех цветовых вариантах: белом, “титановом” и оранжевом. Официальная презентация состоится 4 ноября в Китае, а поступление в продажу в РФ пока неизвестно.


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