 

Флагманы Xiaomi Mi 15 представят с увеличенной ценой

29.10.2024, 13:05, Разное
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Xiaomi анонсировала подорожание новых моделей смартфонов Mi 15 по сравнению с предшественниками. Генеральный директор и основатель компании Лэй Цзюнь в соцсети Weibo обосновал этот шаг необходимостью обновлений и затрат на комплектующие.

Обновление процессора до 3-нм технологии, увеличение затрат на память в цепочке поставок и значительные инвестиции в исследования и разработки привели к росту себестоимости продукции.

Флагманские устройства Mi 15 оснащены улучшенными экранами с технологией M9, обеспечивающей повышенную яркость и энергоэффективность. Они станут единственными с разрешением 2K. Чтобы максимально реализовать возможности искусственного интеллекта, Xiaomi отказалась от версии с 8 ГБ ОЗУ.

Цзюнь выразил уверенность, что рост цены будет оправдан качеством и функциональностью смартфонов. Вместе с серией Mi 15 будут представлены и другие новые продукты, включая обновленную операционную систему ThePaper OS2, ноутбук SU7 Ultra, планшет Tablet 7 и умные часы Watch S4.

Для устройств Mi 14 в Китае цена стартовала от 4 тыс. юаней (около 55 тыс. рублей). Учитывая, что в официальных российских магазинах цена Mi 14 составляет от 100 000 рублей, ожидается, что Mi 15 будут еще дороже.


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