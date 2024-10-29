ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни

1. По бульвару мрачно шел прохожий,

Птицы пели трели про апрель.

Нес прохожий толстый, чернокожий,

Многоуважаемый портфель.

А. “Весна”;

Б. “Цирк”;

В. “Веселые ребята”.

2. Не сразу овладело нами чувство,

Сражались с ним мы оба, как могли.

Но без большой любви на сердце пусто,

С тобой тогда друг друга мы нашли.

А. “Жестокий романс”;

Б. “Любовь и голуби”;

В. “Старые стены”.

3.

Сколько ждать придется – я не знаю,

Но тебя я среди всех,

Я cреди всех, легко узнаю.

Что же ты медлишь?

А. “Карнавал”;

Б. “Осенний марафон”;

В. “Любимая женщина механика Гаврилова”.

4. По воле рока так случилось,

Иль это нрав у нас таков?

Зачем троим, скажи на милость,

Такое множество врагов?

А. “Гардемарины, вперед!”;

Б. “Виват, гардемарины!”;

В. “Офицеры”.

5. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки,

Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей.

На целине далекой — в бараке и в палатке –

Всюду с нашим приходом становится светлей.

А. “Королева бензоколонки”;

Б. “Девчата”

В. “Карнавальная ночь”,

6. Едва огонь угас –

Звучит другой приказ,

И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

А. “Белорусский вокзал”;

Б. “Василий Теркин”;

В. “А зори здесь тихие…”

ОТВЕТЫ

1. А. “Весна”;

2. Б. “Любовь и голуби”;

3. В. “Любимая женщина механика Гаврилова”;

4. А. “Гардемарины, вперед!”;

5.

Б. “Девчата”;

6. А. “Белорусский вокзал”.