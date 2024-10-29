ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
1. По бульвару мрачно шел прохожий,
Птицы пели трели про апрель.
Нес прохожий толстый, чернокожий,
Многоуважаемый портфель.
А. “Весна”;
Б. “Цирк”;
В. “Веселые ребята”.
2. Не сразу овладело нами чувство,
Сражались с ним мы оба, как могли.
Но без большой любви на сердце пусто,
С тобой тогда друг друга мы нашли.
А. “Жестокий романс”;
Б. “Любовь и голуби”;
В. “Старые стены”.
3.
Сколько ждать придется – я не знаю,
Но тебя я среди всех,
Я cреди всех, легко узнаю.
Что же ты медлишь?
А. “Карнавал”;
Б. “Осенний марафон”;
В. “Любимая женщина механика Гаврилова”.
4. По воле рока так случилось,
Иль это нрав у нас таков?
Зачем троим, скажи на милость,
Такое множество врагов?
А. “Гардемарины, вперед!”;
Б. “Виват, гардемарины!”;
В. “Офицеры”.
5. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки,
Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей.
На целине далекой — в бараке и в палатке –
Всюду с нашим приходом становится светлей.
А. “Королева бензоколонки”;
Б. “Девчата”
В. “Карнавальная ночь”,
6. Едва огонь угас –
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
А. “Белорусский вокзал”;
Б. “Василий Теркин”;
В. “А зори здесь тихие…”
ОТВЕТЫ
1. А. “Весна”;
2. Б. “Любовь и голуби”;
3. В. “Любимая женщина механика Гаврилова”;
4. А. “Гардемарины, вперед!”;
5.
Б. “Девчата”;
6. А. “Белорусский вокзал”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет