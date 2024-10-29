 

Ким Чен Ын провёл для российских школьников урок «Разговоров о важном»

29.10.2024, 11:33, Разное
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Глава КНДР Ким Чен Ын провёл открытое внеурочное занятие для российских школьников в рамках проекта «Разговоры о важном».

Своё выступление северокорейский лидер посвятил основам идеологии чучхе, истории добрососедских отношений между Москвой и Пхеньяном и неминуемому краху коллективного Запада.

– Ребята с огромным интересом слушали яркое выступление товарища Кима, который в простой и доступной форме рассказал о ценностях КНДР и актуальных событиях в мировой политике, – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время в качестве спикеров в «Разговорах о важном» примут участие лидеры Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и других дружественных России государств.

– Опыт признан удачным, поэтому мы его решили повторить. Скорее всего, в декабре перед школьниками выступит Александр Лукашенко, а в следующем году – Николас Мадуро, Масуд Пезешкиан и Си Цзиньпин, – сообщил источник издания в Минпросвещения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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