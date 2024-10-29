Apple запустила iOS 18.1 для iPhone, дав новый импульс искусственному интеллекту
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Компания Apple выпустила обновление iOS 18.1, которое вводит ряд улучшений, включая поддержку своей собственной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Среди наиболее значительных функций – Writing Tools, Reduce Interruptions и расширенные инструменты редактирования в приложении «Фото».
Нововведения доступны для пользователей iPhone 15 Pro, Pro Max и всех моделей iPhone 16. Особенно примечательны Writing Tools, оптимизирующие текст, и функция Reduce Interruptions, которая систематизирует уведомления, предотвращая отвлекающие моменты.
Значительно улучшено и приложение «Фото», позволяя пользователям удалять ненужные объекты и использовать более совершенные поисковые инструменты. Кроме того, Siri теперь распознаёт естественные паузы и изменения в запросах, а почтовый клиент обзавёлся «Приоритетными сообщениями» и «Умными ответами».
iOS 18.1 также включает сводки уведомлений для приложений, а также для «Диктофона» и «Заметок». В некоторых странах появилась поддержка NFC для сторонних разработчиков, открывая возможности для новых вариантов бесконтактных платежей и работы с NFC-метками.
Некоторые представленные на WWDC 2024 функции, такие как интеграция с ChatGPT и генератор изображений, появятся в обновлении iOS 18.2.
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