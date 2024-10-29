Apple запустила iOS 18.1 для iPhone, дав новый импульс искусственному интеллекту

Компания Apple выпустила обновление iOS 18.1, которое вводит ряд улучшений, включая поддержку своей собственной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Среди наиболее значительных функций – Writing Tools, Reduce Interruptions и расширенные инструменты редактирования в приложении «Фото».

Нововведения доступны для пользователей iPhone 15 Pro, Pro Max и всех моделей iPhone 16. Особенно примечательны Writing Tools, оптимизирующие текст, и функция Reduce Interruptions, которая систематизирует уведомления, предотвращая отвлекающие моменты.

Значительно улучшено и приложение «Фото», позволяя пользователям удалять ненужные объекты и использовать более совершенные поисковые инструменты. Кроме того, Siri теперь распознаёт естественные паузы и изменения в запросах, а почтовый клиент обзавёлся «Приоритетными сообщениями» и «Умными ответами».

iOS 18.1 также включает сводки уведомлений для приложений, а также для «Диктофона» и «Заметок». В некоторых странах появилась поддержка NFC для сторонних разработчиков, открывая возможности для новых вариантов бесконтактных платежей и работы с NFC-метками.

Некоторые представленные на WWDC 2024 функции, такие как интеграция с ChatGPT и генератор изображений, появятся в обновлении iOS 18.2.