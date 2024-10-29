Мнение: Над Тбилиси бродит призрак оранжада

В Грузии прошли парламентские выборы, и в московских кабинетах всякие «ответственные за СНГ» последние дни обильно потеют и накладывают в штаны, судорожно слушая новости «с берегов Куры». Согласно уже опубликованным «официальным итогам», победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» во главе с тамошним олигархом по имени Бидзина Иванишвили, которая таким образом нанесла поражение оппозиционной партии «Европейская мечта». Иванишвили считается «пророссийским» политиком, как и его «Грузинская мечта». Казалось бы – что ж теперь переживать московским чиновникам? Вот же – «наши победили!» Но – рано радоваться. Оппозиция в Грузии не признает итоги выборов, на ее стороне выступила действующий президент Саломе Зурабишвили, которая заявила, что выборы прошли с многочисленными фальсификациями, на избирательных участках уже были массовые драки. Пишут, что власти (то есть тот самый Иванишвили) уже отправили спецназ охранять от возможного штурма здание грузинского парламента. Несколько стран ЕС уже заявили, что не признают итоги выборов в Грузии. В общем, налицо все признаки возможной «оранжевой революции». На постсоветском пространстве «оранжевой» у нас принято обозначать попытки оппозиции свергнуть промосковских деятелей, не признав итоги каких-нибудь очередных выборов.

В России сейчас, понятно, будет принято «болеть» против грузинских протестантов, то бишь – за «Грузинскую мечту» и лично Иванишвили. Лично я болеть за Иванишвили не хочу, я этого прохиндея хорошо запомнил еще до 90м годам. Это ж бывший владелец банка «Российский кредит», одного из главных банкротов 1998 года!Банк объявил дефолт по вкладам и «кинул» огромное количество вкладчиков; Думаю, его банкротство по масштабам вполне сопоставимо с крахом МММ. Меня тогда поразил размах кидалова от «Роскреда». Я как-то уже описывал, что в августе 1998 года, буквально за неделю до дефолта, был в отделении этого банка на Тверской, и его сотрудники вовсю зазывали наивных вкладчиков… открывать в банке счета в валюте, обещая проценты на доллары и марки ФРГ по 18% годовых! Я-то знал тогда, что крах всех российских финансов состоится со дня на день, но не верил глазам: ПО ВАЛЮТЕ это банчок обещал 18% годовых! Ничего не стеснялись! Включили насос по опустошению карманов наивных лохов на полную. И кто включил? Да этот самый Бидзина и включил – как его называют, бывший близкий друг Япончика, входивший в круг знаменитых «грузинских воров в законе».

После дефолта 1998 года Иванишвили каким-то образом благополучно избавился от «Российского кредита», оставил ни с чем кучу вкладчиков – и благополучно «всплыл» уже в Грузии, на своей, так сказать, исторической родине. Причем – миллиардером. Долларовым. Выгодное это, однако, дело – банкротиться в нищей России, оставляя ее жителей на бобах. «Зато» он теперь стал «пророссийским», и нам в России за Бидзину с такой «пророссийской» фамилией теперь полагается «болеть». Вообще удивительно, сколько лихих грузинских абреков поимели в России миллиардные состояния – этот Иванишвили из Роскреда, Бадри Патаркацишвили из АвтоВАЗа, который был «правой рукой» Березовского, бывшего создателя партии «Единая Россия» и президента РФ из КГБ.

Похоже, эти самые гебисты провернули выгодную сделку с Иванишвили после 1998 года: они ему позволили выйти сухим из воды после банкротства Роскреда, прихватив себе пару-тройку миллиардов «зелени», а он взамен стал верным проводником российских интересов в Грузии, в частности, сыграл важную роль в свержении Саакашвили и в создании этой самой «Грузинской мечты».

Вот такая она, «грузинская мечта»: взять у россиян «российский кредит», деньги зажать, россиян с их кредитом – кинуть. После дефолта 1998 года по России, писали тогда, прокатилась волна самоубийств и кровавых разборок между разными мелкими компаниями и бандами: люди внезапно обнаруживали, что у них в банке нет никаких денег, и что им нечем отдать теперь кому-то деньги, на которые они рассчитывали. Включается «счетчик», резня, крушение мечт… Вот из чего взошла в итоге нынешняя грузинская мечта.