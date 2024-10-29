От заложенности носа и не только: как использовать нефритовый ролик для лица

Ищете способ дополнить свой уход за кожей? Нефритовый ролик станет вашим секретным оружием! Этот древний инструмент, традиционно использующийся в ритуалах красоты китайских императоров на протяжении многих веков, – настоящее спасение для вашей кожи. Чудо-аксессуар, состоящий из длинной ручки и двух роликов большего и меньшего размера, не только выглядит стильно, но и помогает выглядеть моложе.

Расскажем, как правильно его использовать в ежедневных бьюти-ритуалах.

Символ благополучия и красоты

Ролик из нефрита – это инструмент для массажа лица, который использовался в Древнем Китае. Красивый камень различной палитры цветов, ценившийся дороже золота, давно является символом благополучия, гармонии и красоты, поэтому частенько фигурирует в различных магических обрядах.

Украшения из нефрита носят, чтобы почувствовать энергию природы, оживить и зарядить свою ауру.

Каменный массажер

Полудрагоценный камень остается холодным при контакте с лицом, обеспечивая успокаивающий эффект, который особенно ценится в теплое время года или при проблемах с кожей. На самом деле, один из способов узнать, сделан ли ролик из нефрита, – это положить его на ладонь. Если он нагревается, то это подделка.

Роллер часто имеет две стороны – большой каменный ролик предназначен для массажа лица, а маленький – для деликатной зоны вокруг глаз. Нежные движения по коже с помощью природного массажера создают ощущение легкости и релакса. Если вы хотите добавить немного роскоши в свою уходовую рутину, то этот маленький аксессуар – отличное решение!

Преимущества нефритового ролика

Прежде чем углубиться в детали использования ролика, давайте вспомним о его преимуществах.

Существует множество причин, по которым стоит добавить нефритовый роллер в свой арсенал по уходу за кожей:

Одно из главных его преимуществ – это лимфодренаж. Он способствует выведению токсинов и излишков жидкости из тканей, помогая уменьшить отечность, особенно в области вокруг глаз. Применение ролика утром или вечером поможет улучшить внешний вид. Регулярное использование аксессуара способствует улучшению кровообращения. Легкие массажные движения активизируют кровоток, и после процедур вы заметите, что ваша кожа, получившая больше кислорода и питательных веществ, стала более упругой и сияющей. Прохладный роллер помогает освежить область вокруг глаз и уменьшить темные круги. Маленький конец ролика идеально подходит для нежных участков кожи, что делает процедуру еще более эффективной. При регулярном использовании ролик поможет скорректировать форму лица, тонизируя и подтягивая мышцы. Это особенно эффективно в таких областях, как линия подбородка и щеки. Регулярное применение нефритового ролика положительно сказывается на упругости кожи. Массажные движения стимулируют выработку коллагена, что необходимо для сохранения молодости. Использование роллера после нанесения сыворотки или крема помогает активным ингредиентам лучше проникнуть в кожу. При помощи каменного роллера можно не только ухаживать за кожей, но и расслаблять мышцы лица. Легкие массажные движения, снимающие напряжение и улучшающие настроение, дарят незабываемое ощущение комфорта. Это особенно полезно после долгого рабочего дня.

Если на вашей коже есть воспаления или акне, будьте осторожны, чтобы избежать раздражений.

Как правильно использовать аксессуар

Вот простой и понятный способ, как использовать нефритовый ролик для лица:

Перед тем как начать, тщательно очистите кожу от макияжа и загрязнений. Нанесите сыворотку или масло (аргановое или жожоба), чтобы ролик легче скользил по коже. Чтобы усилить эффект охлаждения, положите инструмент на несколько минут в холодильник. Используя большую сторону ролика, проведите от основания челюсти вверх, по направлению к вискам, чтобы активизировать лимфатическую систему. Затем двигайтесь от основания шеи вверх к подбородку, избегая области щитовидной железы. Используйте другой конец ролика, поменьше, для массажа вокруг глаз, начиная от внутреннего уголка и двигаясь к внешнему. Массируйте лоб в центре, постепенно двигаясь к вискам.

Всегда двигайтесь только вверх, по массажным линиям, от центра к периферии, не растягивая кожу.

Не только для красоты и релакса

Хотя нефритовый ролик не является медицинским инструментом, он может использоваться не только для того, чтобы выглядеть моложе.

Заложенность носа – неприятное ощущение, знакомое многим из нас. Причины ее могут быть разными: от простуды до аллергии. Использование нефритового роллера поможет облегчить состояние, когда вы не можете нормально дышать. Модный аксессуар и в этом случае станет вашим спасителем.

Чтобы уменьшить давление и заложенность носа, используйте роллер вокруг носовых пазух (на скулах, над переносицей и над бровями). Аккуратные, нежные движения без сильного давления стимулируют лимфодренаж и кровообращение, потенциально облегчая симптомы.

Кроме того, прохладный валик может снять головную боль. Охлаждающий эффект нефрита в сочетании с легкими прикосновениями уменьшит напряжение в этой области, способствуя расслаблению и облегчению боли.

Советы по уходу за нефритовым роликом

Популярный инструмент для ухода за кожей помогает улучшить микроциркуляцию, снять отечность и улучшить тонус кожи. Чтобы ваш чудо-аксессуар служил долго и эффективно, следуйте этим простым рекомендациям:

После использования протирайте ролик влажной тряпочкой и дайте ему высохнуть. Периодически дезинфицируйте инструмент, протирая его спиртом. Храните ролик в холодильнике для дополнительного охлаждающего эффекта. Не роняйте аксессуар, так как нефрит может треснуть или разбиться. Используйте роллер ежедневно, как утром, так и вечером. Это поможет поддерживать кожу в хорошем состоянии и улучшит ваше общее самочувствие.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете максимально эффективно использовать нефритовый ролик в вашем уходе за кожей. Превратите процесс массажа в целый ритуал расслабления: настройтесь на позитив и уделите время заботе о своей красоте и здоровье.

Как выбрать модный аксессуар

При выборе нефритового ролика обратите внимание на следующие моменты:

Убедитесь, что он сделан из качественного нефрита. Полудрагоценный камень может иметь различные оттенки (от светло-зеленого и молочного до черного и темно-изумрудного), но должен быть без видимых трещин и дефектов. Кроме того, настоящий нефрит всегда прохладный на ощупь. Роллеры, которые должны быть идеально гладкими, различаются по размеру и форме. Выбирайте тот, который удобен для вашей руки и подходит для обработки разных зон лица. Ручка должна хорошо лежать в руке и не скользить во время использования. Хороший ролик не должен быть слишком легким, обеспечивая эффективный массаж, но и не слишком тяжелым, чтобы не вызвать дискомфорта при использовании. Проверьте соединения роллера на прочность, ни одна деталь не должна шататься или скрипеть. Не забывайте, что слишком низкая цена может указывать на неважное качество продукции. Лучше приобрести тот роллер, который прослужит долго.

Заключение

Нефритовый ролик – не просто модный аксессуар, а эффективный инструмент для ухода за кожей, который станет незаменимой частью ежедневной косметической рутины.

Его регулярное использование поможет улучшить кровообращение, снять отечность, уменьшить морщины и подарит вашей коже ощущение свежести.