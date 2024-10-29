Предвыборный митинг Трампа в Нью-Йорке улучшил позиции Харрис

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29.10.2024, 1:00, Новости дня
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел предвыборный митинг на нью-йоркской арене Madison Square Garden. Бывший президент обещал устроить крупнейшую демонстрацию нелегалов в истории.

“5 ноября – важнейшая дата в истории нашей страны. Вместе мы вернем Америке величие!” – заявил он, назвав свою соперницу Камалу Харрис “радикальной левой марксистской” и обвинив ее в “уничтожении США”. По его словам, Харрис неспособна выполнять президентские обязанности.

Как сообщают Euronews, среди знаменитостей, приглашенных Трампом на сцену, был и комик Тони Хинчлиф. Он назвал Пуэрто-Рико “плавучей кучей мусора”, а также заявил, что Камала Харрис – бывшая проститутка. Трампу пришлось отмежеваться от этих заявлений.

Камала Харрис, которая ведет предвыборную кампанию в штате Пенсильвания, поспешила прокомментировать это заявление. “Среди жителей Пуэрто-Рико есть наиболее талантливые, инновационно мыслящие и амбициозные представители нашего народа. Они заслуживают президента, который готов поддерживать их сильные стороны”, – сообщила она.

Предполагается, что этот инцидент повышает шансы Харрис на избрание, поскольку многочисленные общины выходцев из Пуэрто-Рико существуют в трех из ключевых штатов: Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании.


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