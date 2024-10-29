Для женщин, которые считают, что их стиль устарел: хитрости от стилистов для поднятия его на новый уровень

Мода быстро меняется. Одни вещи становятся вневременной классикой, а другие – быстро утрачивают актуальность. Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда они замечают, что их стиль устарел. Как обновить свой образ, чтобы идти в ногу со временем? Мы приведем несколько хитростей от стилистов, которые помогут вам поднять свой стиль на новый уровень.

Как не выглядеть старомодно: общие принципы

Чтобы ваш образ не устаревал, выбирайте вещи, неподвластные времени, такие как синие джинсы прямого кроя или маленькое черное платье. Они никогда не выходят из моды. Эту вечную классику следует сочетать с модными штрихами. Такой подход поможет вам всегда поддерживать свой образ в актуальном состоянии.

Создайте базовую часть вашего гардероба из классических вещей. Помните, что простота – это ключ к элегантности. Несмотря на то что оверсайз сейчас очень моден, выбирайте базовые вещи вашего размера. Они должны сидеть на вас как перчатка на руке, а также соответствовать вашей индивидуальности.

Следите за модой и будьте в курсе актуальных тенденций. Это поможет вам включать в свой образ сезонные цвета, аксессуары и трендовые детали. При этом вам не придется полностью преображать свой ансамбль.

Далее мы приведем советы стилистов, которые помогут вам выглядеть более модно и современно.

Создайте нейтральную основу

Отдавайте предпочтение базовым вещам нейтральных оттенков. Основу вашего ансамбля должна составлять одежда белого, черного, серого цвета, а также землистых оттенков.

Эти нейтральные тона никогда не устаревают. Их можно легко сочетать с любой цветовой гаммой.

Выбирайте простые, но качественные вещи

В последние годы в мире моды распространилась тенденция “тихой роскоши”. Ее девиз – “качество важнее количества”. Старайтесь вкладывать средства в одежду высокого качества и простого кроя. В ней вы никогда не будете выглядеть старомодно.

Лучше приобрести небольшое количество классической одежды из качественных тканей, чем много вещей, которые со временем выйдут из моды.

Выбирайте привлекательные аксессуары

Не используйте слишком много аксессуаров. Но не забывайте о них, так как они завершают ваш ансамбль. Пусть их будет немного, но они будут удачно вписываться в ваш стиль. Золотые серьги и сумочка яркого оттенка – универсальный вариант, который гармонично сочетается с большинством образов.

Не забывайте о прическе и макияже

Прическа и макияж – важная часть вашего стиля. Выбирайте стрижку, окрашивание волос и косметику таким образом, чтобы они сочетались с вашим ансамблем. Вы также можете выбрать “чистый образ” с минимумом макияжа или использованием нюдовых оттенков.

Выбирайте одежду по размеру

Чтобы выглядеть элегантно, выбирайте одежду, соответствующую вашему силуэту. Она не должна быть ни слишком просторной, ни слишком облегающей. Мода на оверсайз и обтягивающие вещи может пройти, а одежда по размеру всегда останется актуальной.

Не забывайте о платках

Красивые шейные платки преобразят ваш образ. Они привнесут в него нотки яркости и красочности. Их можно носить как с блузками, так и вместе с пальто и блейзерами.

Монохромный образ

Монохромный образ – беспроигрышный вариант. С ним вы никогда не ошибетесь. Чтобы он не выглядел скучно, дополните его сумочкой и обувью контрастного цвета.

Замша и кожа

Включите в свой гардероб вещи из замши и кожи. Это могут быть не только пальто и куртки, но также юбку, платья, блейзеры и брюки. Кожаные и замшевые вещи улучшат любой образ.

Бархат

Бархат – роскошная ткань, которая улучшает и обновляет ваш образ. Вы можете включать ее в свой стиль как в виде небольших деталей, так и в виде ярких бархатных костюмов.

Подчеркните талию

Подчеркните талию ремнем. Его можно носить не только поверх платьев и брюк, но также поверх пальто и блейзеров. Ремень поможет вам создать привлекательный силуэт “песочные часы”.