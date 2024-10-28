«Спасибо, повешу у себя в кабинете»: Гутерриш привёз из России подаренную Медведевым альтернативную карту Европы

Генсек ООН Антониу

Гутерриш, принимая участие в саммите БРИКС в Казани, получил от первого замглавы Совбеза Дмитрия Медведева альтернативную карту Европы. Первоначально об этой встрече не сообщалось, но теперь в сети появилось видео, на котором глава ООН принимает подарок.

Судя по всему, карта была вручена вскоре после встречи Гутерриша с лидерами стран СНГ в закрытом формате, состоявшейся 24 октября. Португальский политик с некоторым недоумением спросил: «Это ведь не совсем точная карта, я верно понимаю?», на что Медведев ответил ему: «Скоро, брат, скоро». Генсек ещё раз осмотрел подарок и сказал: «Спасибо, повешу у себя в кабинете».

Несмотря на низкое качество видео, можно сделать вывод, что карта в точности повторяет ту, на фоне которой Медведев выступал в марте, однако нарисована вручную. Предположительно её заказывали у художника Васи Ложкина – на это указывает характерный стиль исполнения.

—