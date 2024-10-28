 

«Спасибо, повешу у себя в кабинете»: Гутерриш привёз из России подаренную Медведевым альтернативную карту Европы

28.10.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генсек ООН Антониу
Гутерриш, принимая участие в саммите БРИКС в Казани, получил от первого замглавы Совбеза Дмитрия Медведева альтернативную карту Европы. Первоначально об этой встрече не сообщалось, но теперь в сети появилось видео, на котором глава ООН принимает подарок.

Судя по всему, карта была вручена вскоре после встречи Гутерриша с лидерами стран СНГ в закрытом формате, состоявшейся 24 октября. Португальский политик с некоторым недоумением спросил: «Это ведь не совсем точная карта, я верно понимаю?», на что Медведев ответил ему: «Скоро, брат, скоро». Генсек ещё раз осмотрел подарок и сказал: «Спасибо, повешу у себя в кабинете».

Несмотря на низкое качество видео, можно сделать вывод, что карта в точности повторяет ту, на фоне которой Медведев выступал в марте, однако нарисована вручную. Предположительно её заказывали у художника Васи Ложкина – на это указывает характерный стиль исполнения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Видеоигры оказались эффективнее упражнений в омоложении мозга

28.10 / Сергей Шнуров и Инстасамка объединились в творческий союз

28.10 / Мнение «аналитика»: О секретной директиве Герасимова… Пленных не брать?

28.10 / Генпрокуратура оценит законность действий Ленина по отторжению от России Финляндии

28.10 / От байкерских ботинок до изящных сапог на шпильке: как подбирать стильно обувь под осенние наряды

28.10 / Эксперты предостерегли от покупки смартфонов с памятью менее 128 ГБ

28.10 / Мнение «аналитика»: О вкусном и сытном обеде в центре Москвы… Шок-цена?

28.10 / Этот крошечный домик на колесах — полноценное жилище для одного

28.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейные шевроны с Запорожского направления

28.10 / Правительство РФ намерено ввести 6-дневную рабочую неделю, следуя передовому опыту Исландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика