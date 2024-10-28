 

Видеоигры оказались эффективнее упражнений в омоложении мозга

28.10.2024, 18:55, Разное
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Исследование, возглавляемое учеными во главе с доктором Эмили Джонс, доказало превосходство видеоигр над физическими упражнениями в омоложении мозга. Эксперимент сравнивал влияние видеоигр и физических нагрузок на мозговую активность и показал, что игры сильнее стимулируют когнитивные функции, такие как внимание, память и скорость реакции. Это предположительно обусловлено более интенсивной мозговой деятельностью, необходимой для решения игровых задач.

Привлекательность видеоигр делает их более регулярным занятием по сравнению с упражнениями, что еще больше способствует положительным изменениям в мозговой активности. Однако стоит помнить, что упражнения все еще приносят много пользы для здоровья, например, укрепляя сердечно-сосудистую систему и снижая риски болезней.

Таким образом, этот эксперимент подчеркивает ценность разностороннего подхода к здоровью мозга и тела. Сочетание видеоигр и физических упражнений становится оптимальным способом сохранить молодость и функционирование мозга на долгие годы.


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