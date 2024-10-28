Сергей Шнуров и Инстасамка объединились в творческий союз

Знаменитая группа «Ленинград» претерпела значительные изменения в составе. Фронтмен Сергей Шнуров пригласил в команду скандальную рэпершу и блогера Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка. Информация о совместной работе артистов была подтверждена прессой.

Сообщается, что между руководством группы и Зотеевой прошли успешные переговоры, результатом которых стало начало сотрудничества. Шнуров и Инстасамка планируют реализовать масштабные проекты, включая запись совместного альбома и видеоклипа.

Источник, близкий к окружению артистов, уточнил, что съемки клипа уже активно ведутся.

Напомним, ранее творчество певицы Инстасамки вызвало резкую критику со стороны Оксаны Самойловой.