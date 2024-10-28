Мнение «аналитика»: О секретной директиве Герасимова… Пленных не брать?

Продавив, проломив, протаранив самую мощную сплошную, годами укреплявшуюся! — линию украинской обороны на Донбассе, российские войска перешли к новой тактике. Это заметили даже далёкие от военного дела военкоры и прочие обозреватели. [ВС РФ] перешли от ситуации с освобождением нескольких сотен квадратных метров в день в 2023 году до нескольких десятков квадратных километров в день осенью 2024 года», — пишет один. «[ВС] РФ теперь вместо лобовых штурмов стараются каждый населённый пункт сначала с двух сторон обхватить и… дать возможность [ВСУ] оттуда отступить, надавив. План работает со всё более крупными объектами, уже размера Угледара (14 тыс.) и Селидово (25 тыс.), — говорит другой.

Но вот что ещё более интересно.

Каждый раз, организовав «полукотёл», российские войска не стремятся захлопнуть его «крышку». И дают ВСУ возможность уйти по-хорошему, как в одиночку, так и малыми группами. Хотя и без техники. Впрочем, её в украинской обороне задействовано не так, чтобы много. Естественно, первыми «дают драпака» наиболее профессиональные и мотивированные подразделения, бросая на латание дыр тероборону или недавно мобилизованных. Так что какой-никакой костяк, обученный «передислокациям на более выгодные рубежи», у ВСУ сохраняется.

Что, наверное, тоже отвечает какому-то стратегическому замыслу российского Генштаба… Но только вот какому?

С какой целью российская #армия позволяет украинским военным «ускользнуть» из котла и плена?

Или пленных украинцев у нас и так уже «слишком много»?

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