 

В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов

28.10.2024, 18:25, Новости дня
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Вечером 28 октября перед зданием парламента Грузии проходит массовый митинг против заявленных итогов парламентских выборов, инициированный президентом страны Саломе Зурабишвили.

Участники акции держат флаги Грузии и Европейского союза, а также также транспаранты. Перекрыто движение на проспекте Руставели.

Ранее оппозиционные партии “Коалиция за перемены”, “Единство-Национальное движение” и другие объявили, что не признают итоги выборов, объявленные центральной избирательной комиссией, согласно которым правящая партия “Грузинская мечта” набрала более 54% голосов.

Накануне на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признать результаты выборов, так как их результаты “тотально сфальсифицированы”. По ее словам, РФ опробовала на Грузии “новые формы гибридной войны”.


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