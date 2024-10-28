 

В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора

28.10.2024, 17:45, Новости дня
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По итогам защиты все участники получили финансирование в размере 500 тысяч рублей для реализации своих инициатив. Акселерационная программа была организована Отраслевым центром развития инноваций и АНО “Энергия развития” Госкорпорации “Росатом”. Основная цель акселератора — выявление и поддержка инновационных решений в области экологии в регионах, где работает госкорпорация.

В рамках программы было подано 101 заявка от сотрудников атомной отрасли, предпринимателей, экоактивистов и НКО, занимающихся социальным предпринимательством. В итоге в акселератор были отобраны 16 команд из шести пилотных регионов: Мурманской, Ленинградской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Удмуртской республики и Приморского края.

Участники представили проекты в различных направлениях, включая экологизацию городской среды, переработку отходов, реставрацию мебели и одежды, а также образовательные инициативы в сфере экологии. Каждая команда прошла образовательные курсы и получила консультации от экспертов, что помогло им подтвердить актуальность своих идей и заключить первые соглашения с потенциальными заказчиками. Специалисты Отраслевого центра сопровождали команды на протяжении всей программы, помогая доработать проекты и достичь поставленных целей.

Руководитель проекта “Производство одежды из переработанных материалов “Бережно” Татьяна Прихунова отметила: “Благодаря акселератору я пересмотрела подход к своему бизнесу. Эксперты посоветовали нам рассмотреть юридических лиц в качестве клиентов. Я закрыла ателье в дорогом офисе и открыла цех по пошиву одежды, и уже получила первый корпоративный заказ”.

Девять команд из шестнадцати получили финансовую поддержку от “Росатома” до окончания цикла и представили на финале результаты использования гранта. Член жюри, экоконсультант Роман Саблин, отметил: “Уровень проработки проектов здесь значительно выше, чем в других экоакселераторах. Участники смогли обменяться опытом и научиться друг у друга”.

Генеральный директор АНО “Энергия развития” Ольга Шкабардня подчеркнула: “Мы успешно изменили мышление начинающих предпринимателей. Команды начали продавать мастер-классы и получили поддержку от администраций и крупных компаний”.

Второй цикл акселератора планируется запустить в 2025 году. Участниками смогут стать команды из всех городов присутствия “Росатома”, а сбор заявок пройдет по двум направлениям: бизнес-проекты и социальные инициативы.

Экологический акселератор “Росатома” реализуется при поддержке экспертов в области экопредпринимательства и специалистов по инновациям из пилотных регионов. Этот проект стал важным шагом к развитию устойчивого бизнеса и экологии в России.


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