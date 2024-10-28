 

Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото

28.10.2024, 17:45, Новости дня
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Представьте себе, сколько лет могло бы быть человеку на старой фотографии — вопрос, который может задать каждый фанат советского кино. Сложно угадать возраст, ведь многие актеры выглядели так, как будто время для них остановилось. Это загадка, которую под силу разгадать только истинным ценителям советской кинематографии. Так что, если вы готовы к этому увлекательному тесту, вспомните свои любимые фильмы и попытайтесь угадать возраст героев.


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