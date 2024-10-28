 

Генпрокуратура оценит законность действий Ленина по отторжению от России Финляндии

28.10.2024, 17:33, Разное
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Генеральная прокуратура даст действиям Владимира Ленина по отторжению Финляндии от России надлежащую оценку с точки зрения закона.

Соответствующее обращение подала базирующаяся в Карелии независимая общественная организация «Народное правительство Финляндии».

Согласно предварительным оценкам, в действиях гражданина Ульянова В. И. (он же Ленин В. И.) усматриваются признаки публичных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а в подписанных им документах усматриваются доказательства «действий, непосредственно приведших к незаконному отторжению территорий».

Кроме того, общественники просят дать надлежащую оценку вероломному нападению финского режима на Советский Союз в 1939 году, а затем и в 1941 году. Неоднократная агрессия соседнего государства против нашей страны, имевшая место в прошлом, может говорить о существовании современной угрозы, считают активисты.

Аналогичные обращения также направлены в Совет Безопасности, в том числе лично первому замглаве Дмитрию Медведеву, Совет Федерации и в МИД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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