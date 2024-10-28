От байкерских ботинок до изящных сапог на шпильке: как подбирать стильно обувь под осенние наряды

С приходом осени, когда мы нуждаемся в тепле и комфорте, мы вновь обращаемся к сапогам, ботинкам, ботильонам. В связи с этим у представительниц прекрасного пола, которые стремятся идти в ногу с модой, возникает вопрос: как стильно подбирать обувь под осенние наряды? Вот практические советы и простые комбинации, которые помогут вам внести модные штрихи в ваши осенние образы.

Сапоги и платье — идеальное сочетание женственности и практичности

Сочетание сапог с платьем — это классический образ, который подходит для любого случая. С обувью ярких цветов или фактур, например из лакированной кожи, вы можете создать современный и привлекательный лук всего за несколько минут.

Короткое платье-свитер в стиле оверсайз идеально сочетается с сапогами до колен, создавая уютный и стильный ансамбль.

Струящееся макси-платье отлично дополняется объемными сапогами до голени, создавая образ в стиле бохо.

Если вы хотите выглядеть одновременно комфортно и женственно, выбирайте сапоги до колен на устойчивом каблуке в сочетании с платьем миди.

Сапоги выше колен в правильных сочетаниях удлиняют ноги

Сапоги выше колен уже много лет остаются в моде, но, чтобы умело их сочетать, нужно немного попрактиковаться.

Чтобы выглядеть стройнее, попробуйте носить такие сапоги с широкими брюками до колен, с темными обтягивающими джинсами или с легинсами.

Высокие сапоги со свободным трикотажным платьем нейтрального цвета станут отличным завершением образа, добавив ему глубины и женственности.

Переосмысление атмосферы вестерна с ковбойскими сапогами

Этой осенью ковбойские сапоги возвращаются в мир моды, открывая перед вами множество возможностей для создания ярких акцентов в вашем образе. Сочетая их с обтягивающими джинсами и простым топом, вы получите повседневный, но очень стильный лук.

Но на этом их универсальность не заканчивается: ковбойские сапоги будут великолепно смотреться даже с мягкими макси-платьями. Для вечеринки можно сочетать их с короткой юбкой и кожаной курткой — так вы расставите модные акценты.

Байкерские ботинки — универсальный вариант на каждый день

Байкерские ботинки — превосходный выбор для тех, кто ценит повседневную и удобную одежду. Они добавят вашему образу стильности и будут особенно хорошо сочетаться с джинсами, футболками, клетчатыми рубашками или с кожаными куртками.

Для создания эффектного, контрастного лука их надевают с женственным платьем с цветочным принтом. Кроме того, байкерские ботинки идеально подходят для многослойного ансамбля, когда вы можете комбинировать несколько предметов одежды.

Ботильоны на шпильке – для особых случаев и для элегантных выходов

Ботильоны на шпильке — это настоящая находка для создания стильных образов. Их можно сочетать практически с любыми вещами, что делает их особенно популярными в осенний период.

Они будут прекрасно смотреться как с элегантными тканевыми брюками и блузкой, так и с миди-юбкой и уютным вязаным свитером.

А если вы хотите создать современный аутфит, то обратите внимание на ботильоны ярких расцветок.