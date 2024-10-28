Эксперты предостерегли от покупки смартфонов с памятью менее 128 ГБ

Специалисты из сервисного центра Gadget Ufa настоятельно советуют российским пользователям обратить внимание на объем встроенной памяти при выборе смартфона. По их мнению, устройства с менее чем 128 ГБ не подойдут для активного использования.

Основным фактором при покупке телефона эксперты считают вместительность памяти. Они также рекомендуют пользователям, активно снимающим высококачественное видео, играющим в тяжелые игры или хранящим на смартфоне много файлов, рассматривать модели с памятью от 512 ГБ.

Однако специалисты не одобряют приобретение избыточной памяти “про запас”, если устройство редко загружается объемными файлами и играми. В качестве альтернативы они предлагают использовать облачные сервисы для хранения фото и видео, что позволит сэкономить на покупке смартфона с внушительной встроенной памятью. Однако следует помнить, что за большие объемы дискового онлайн-сервиса придется ежемесячно платить.