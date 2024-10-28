 

Комплект Swytch превратит любой велосипед в электробайк со 100 км хода

28.10.2024, 15:00, Разное
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Система Swytch Max+, разработанная британской Swytch Bike, представляет собой конверсионный комплект для превращения обычного велосипеда в электробайк. Он состоит из трех основных компонентов: датчика педали на шатуне, переднего модуля с мотор-колесом и блока питания на руле. Max+ позволяет велосипедисту достигать скорости до 35 км/ч за счет помощи педалированию.

При необходимости блок питания легко снимается, превращая электровелосипед обратно в обычный. От предыдущей модели Air модуль Max+ отличается значительно большим запасом хода (от 50 до 100 км) и дополнительными функциями: зарядкой телефона через USB-C и подсветкой блока питания. Также доступна версия с приводом на заднее колесо, позволяющая выбрать размер колеса по желанию клиента.

Max+, по сути, является доступным и универсальным способом модернизации велосипеда, который уже доступен для предварительного заказа. Стоимость комплекта составляет в самой дешевой версии составляет 499 долларов, первые поставки ожидаются летом 2025 года.Источник &#8212 Swytch Bike


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