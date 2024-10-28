 

Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика “Мария”

28.10.2024, 14:25, Разное
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В этой роли зрители увидят Анджелину Джоли, которая, по мнению критиков, может стать одной из основных претенденток на “Оскар”. Режиссером картины выступил Пабло Ларраин, известный своими работами над байопиками “Джеки” и “Спенсер”. Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 28 ноября, а дистрибутором выступает компания “Парадиз”.

Фильм сосредоточен на последних днях жизни Каллас, которая ушла из жизни 16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет. Джоли, готовясь к этой роли, потратила семь месяцев на изучение вокала, что подчеркивает её серьезный подход к этому проекту. В новом трейлере образ Каллас, созданный Джоли, сочетает в себе величие и благородство, однако также демонстрирует внутренний кризис, отражающийся на ее физическом состоянии. События фильма разворачиваются в Париже, где Каллас переживает сложные моменты своей жизни.

Сценарий к фильму написал Стивен Найт, известный по таким проектам, как “Острые козырьки” и “Грязные прелести”. В актерском составе также можно увидеть Альбу Рорвахер, Коди Смита-Макфи, Пьерфранческо Фавино и Валерию Голино, что добавляет дополнительную ценность к картине.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он был встречен с большим интересом. На платформе Rotten Tomatoes «Мария» уже собрала 65 рецензий, из которых 77% имеют положительную оценку. Это подтверждает ожидания зрителей и критиков относительно качества работы Ларраина и исполнения Джоли.


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