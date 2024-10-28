 

Правительство Индонезии запретило ввоз iPhone 16 для продажи

28.10.2024, 13:55, Разное
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Индонезийское правительство выступило с инициативой по поощрению отечественного производства и уменьшению зависимости от импортных товаров. В рамках этой политики власти приняли решение ограничить реализацию iPhone 16 на территории страны.

Несмотря на запрет на продажу, личный ввоз устройств остается разрешенным. Однако местные производители смартфонов получат конкурентное преимущество перед зарубежными компаниями и возможность завоевать значительную долю рынка.

Потребители, однако, выражают недовольство новой мерой, призывая правительство взвесить потребности как производителей, так и покупателей. Решение властей Индонезии отражает тенденцию к протекционизму, направленному на укрепление национальной экономики


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