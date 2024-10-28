 

Под Сочи задержали водителя, который уклонился от десятков штрафов путём соблюдения ПДД

28.10.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На магистрали А-148 под Сочи задержали водителя, который до этого проехал порядка 1200 км по России и ни разу не заплатил штраф.

Уроженец Липецка избегал протоколов путём дотошного соблюдения правил дорожного движения и видеофиксации действий сотрудников ГИБДД.

По приблизительным оценкам автоинспекторов, по пути в Сочи мужчина должен был заплатить около 20-30 штрафов, однако его скорость каждый раз оказывалась в пределах дозволенной, тестер трижды не выявил следов алкоголя, а в автомобиле не нашлось самовольных изменений в конструкции, присутствовала аптечка, были все требуемые документы.

– Последней каплей стала ситуация в районе поселения Джубское, где инспектор с помощью жезла перевёл стоп-сигнал из рабочего состояния в нерабочее, чтобы составить хотя бы протокол о езде с неисправной светотехникой, однако оказалось, что его действия были засняты дополнительным видеорегистратором, установленным перед задним стеклом автомобиля. В результате инспектора пришлось отстранить от выполнения обязанностей и назначить внутреннее расследование, а водитель уехал без штрафа и на этот раз тоже, – пожаловались в ГИБДД.

Управу на нарушителя удалось найти, когда он уже подъезжал к Сочи, – на него составили протокол по статье КоАП «Нарушение других правил дорожного движения, не перечисленных в действующем своде». По этой статье ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / 89-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия

28.10 / Актер из сериала “Сваты” Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист

28.10 / РЖД приняла меры по борьбе с избытком вагонов на железнодорожной сети

28.10 / Институт РАЕН: ЦРУ использовало машину времени для воровства советских изобретений

28.10 / Мнение: Барыга Сталин

28.10 / Новый суперэффективный вентилятор для электромобилей построен по образу совиных крыльев

28.10 / Экзопланеты оказались пригодными для жизни в условиях, считавшихся ранее неблагоприятными

28.10 / Стали известны злостные неплательщики коммуналки среди регионов

28.10 / Майя Санду объявила об отмене второго тура выборов из-за нехватки средств

28.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Применение “Ланцета” против плавсредств противника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика