Под Сочи задержали водителя, который уклонился от десятков штрафов путём соблюдения ПДД

На магистрали А-148 под Сочи задержали водителя, который до этого проехал порядка 1200 км по России и ни разу не заплатил штраф.

Уроженец Липецка избегал протоколов путём дотошного соблюдения правил дорожного движения и видеофиксации действий сотрудников ГИБДД.

По приблизительным оценкам автоинспекторов, по пути в Сочи мужчина должен был заплатить около 20-30 штрафов, однако его скорость каждый раз оказывалась в пределах дозволенной, тестер трижды не выявил следов алкоголя, а в автомобиле не нашлось самовольных изменений в конструкции, присутствовала аптечка, были все требуемые документы.

– Последней каплей стала ситуация в районе поселения Джубское, где инспектор с помощью жезла перевёл стоп-сигнал из рабочего состояния в нерабочее, чтобы составить хотя бы протокол о езде с неисправной светотехникой, однако оказалось, что его действия были засняты дополнительным видеорегистратором, установленным перед задним стеклом автомобиля. В результате инспектора пришлось отстранить от выполнения обязанностей и назначить внутреннее расследование, а водитель уехал без штрафа и на этот раз тоже, – пожаловались в ГИБДД.

Управу на нарушителя удалось найти, когда он уже подъезжал к Сочи, – на него составили протокол по статье КоАП «Нарушение других правил дорожного движения, не перечисленных в действующем своде». По этой статье ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

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