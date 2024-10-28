В Чикаго ранен прихожанин синагоги, стрелок кричал “Аллах Акбар”

Полиция Чикаго расследует инцидент, который произошел в городе 26 октября. Вооруженный мужчина открыл огонь по 39-летнему еврею, направлявшемуся в синагогу, и ранил его в плечо. На камерах наблюдения слышно, что стрелок кричал “Аллах Акбар”.

Прибывшая на место полиция вступила в перестрелку с нападавшим. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. Среди полицейских пострадавших нет.

“Стрельба была открыта в шаббат, следовавший за праздником Симхат-Тора. Я побеседовала с суперинтендантом Ларри Снеллингом, и он заверил меня, что угрозы больше нет и что полиция Чикаго сделает все для обеспечения безопасности нашей общины”, – сказала представительница еврейской общины Чикаго Дебра Силверстайн.