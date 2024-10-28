89-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия

“Особого секрета у меня нет, – улыбается Николай Петрович. – Просто я люблю жизнь, люблю общение, люблю нормальных людей, с которыми можно поговорить на удобные и приятые темы. Я с удовольствием посещаю культурные мероприятия, и пока у меня хватит сил, я буду это делать”.

А еще Николай Агутин очень любит хорошую музыку, без которой себя не мыслит. Она вдохновляет его, дарит радость и ощущение полета. “Музыка – это самое прекрасное, что есть на этой земле, – пояснил исполнитель. И она всегда дает

человеку возможность быть в хорошем настроении. Именно поэтому и важна премия

“Виктория”, которая поощряет все лучшее, что есть в музыкальной индустрии”.

Агутин застал и советскую, и российскую эстраду. И полагает, что отличие между ними огромное. “Советская эстрада не дотягивает, возможно, в технологическом

плане до сегодняшней, но зато она была более проникновенной, а музыка доходила

до сердца каждого человека. Сейчас же делается все, чтобы молодежь просто безумно

танцевала – мне кажется, это не очень правильный подход. Ведь музыка требует

уважительного уважения”, – пояснил Николай Петрович.