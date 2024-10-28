 

89-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия

28.10.2024, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Особого секрета у меня нет, – улыбается Николай Петрович. – Просто я люблю жизнь, люблю общение, люблю нормальных людей, с которыми можно поговорить на удобные и приятые темы. Я с удовольствием посещаю культурные мероприятия, и пока у меня хватит сил, я буду это делать”.

А еще Николай Агутин очень любит хорошую музыку, без которой себя не мыслит. Она вдохновляет его, дарит радость и ощущение полета. “Музыка – это самое прекрасное, что есть на этой земле, – пояснил исполнитель. И она всегда дает
человеку возможность быть в хорошем настроении. Именно поэтому и важна премия
“Виктория”, которая поощряет все лучшее, что есть в музыкальной индустрии”.

Агутин застал и советскую, и российскую эстраду. И полагает, что отличие между ними огромное. “Советская эстрада не дотягивает, возможно, в технологическом
плане до сегодняшней, но зато она была более проникновенной, а музыка доходила
до сердца каждого человека. Сейчас же делается все, чтобы молодежь просто безумно
танцевала – мне кажется, это не очень правильный подход. Ведь музыка требует
уважительного уважения”, – пояснил Николай Петрович.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / “Роскосмос” отдал частоты 5G операторам связи

28.10 / Правительство Индонезии запретило ввоз iPhone 16 для продажи

28.10 / Под Сочи задержали водителя, который уклонился от десятков штрафов путём соблюдения ПДД

28.10 / Актер из сериала “Сваты” Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист

28.10 / РЖД приняла меры по борьбе с избытком вагонов на железнодорожной сети

28.10 / Институт РАЕН: ЦРУ использовало машину времени для воровства советских изобретений

28.10 / Мнение: Барыга Сталин

28.10 / Новый суперэффективный вентилятор для электромобилей построен по образу совиных крыльев

28.10 / Экзопланеты оказались пригодными для жизни в условиях, считавшихся ранее неблагоприятными

28.10 / Стали известны злостные неплательщики коммуналки среди регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика