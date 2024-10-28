Новый суперэффективный вентилятор для электромобилей построен по образу совиных крыльев

Немецкая компания Mahle вывела на рынок вентиляторы нового поколения, предназначенные для всех типов электромобилей. Их отличительная черта – практически полная бесшумность, громкость устройства во время работы не превышает 4 дБ. Достичь этого удалось за счет использования лопастей с особой формой, которая напоминает крылья совы.

В поисках решения команда Mahle прибегла к биомиметическому подходу – изучила существующие образцы в живой природе. После серии экспериментов они остановили свой выбор на крыльях совы, так как именно им этот великолепный хищник обязан своим успехом в охоте. Сова летает практически бесшумно и при этом очень точно пикирует на свою добычу, активно маневрируя в воздухе во время атаки.

Особенность строения крыльев совы в наличии гребнеобразных зазубрин, которые рассеивают набегающий воздух — и тем самым снижают его завихрения. Изготовление пилообразных законцовок лопастей вентиляторов позволило, помимо снижения шумности, также уменьшить их вес на 10 %. И обеспечило прирост КПД на те же 10%, что в случае с электротранспортом весьма значительно.

Новые вентиляторы легко масштабируются, Mahle планирует выпускать широкую линейку в диапазоне мощностей от 300 до 35000 Вт. По прогнозам уже через десятилетие треть всех автомобилей на планете будут электрическими, и они будут нуждаться в постоянной подзарядке. Этот процесс сопровождается нагревом, поэтому потребность в тихих системах охлаждения будет колоссальной.Источник — Mahle