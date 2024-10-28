 

Новый суперэффективный вентилятор для электромобилей построен по образу совиных крыльев

28.10.2024, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая компания Mahle вывела на рынок вентиляторы нового поколения, предназначенные для всех типов электромобилей. Их отличительная черта – практически полная бесшумность, громкость устройства во время работы не превышает 4 дБ. Достичь этого удалось за счет использования лопастей с особой формой, которая напоминает крылья совы.

В поисках решения команда Mahle прибегла к биомиметическому подходу – изучила существующие образцы в живой природе. После серии экспериментов они остановили свой выбор на крыльях совы, так как именно им этот великолепный хищник обязан своим успехом в охоте. Сова летает практически бесшумно и при этом очень точно пикирует на свою добычу, активно маневрируя в воздухе во время атаки.

Особенность строения крыльев совы в наличии гребнеобразных зазубрин, которые рассеивают набегающий воздух — и тем самым снижают его завихрения. Изготовление пилообразных законцовок лопастей вентиляторов позволило, помимо снижения шумности, также уменьшить их вес на 10 %. И обеспечило прирост КПД на те же 10%, что в случае с электротранспортом весьма значительно.

Новые вентиляторы легко масштабируются, Mahle планирует выпускать широкую линейку в диапазоне мощностей от 300 до 35000 Вт. По прогнозам уже через десятилетие треть всех автомобилей на планете будут электрическими, и они будут нуждаться в постоянной подзарядке. Этот процесс сопровождается нагревом, поэтому потребность в тихих системах охлаждения будет колоссальной.Источник &#8212 Mahle


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Институт РАЕН: ЦРУ использовало машину времени для воровства советских изобретений

28.10 / Мнение: Барыга Сталин

28.10 / Экзопланеты оказались пригодными для жизни в условиях, считавшихся ранее неблагоприятными

28.10 / Стали известны злостные неплательщики коммуналки среди регионов

28.10 / Майя Санду объявила об отмене второго тура выборов из-за нехватки средств

28.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Применение “Ланцета” против плавсредств противника

28.10 / HarmonyCloak незаметно зашумляет треки для защиты от копирования искусственным интеллектом

28.10 / Мнение «аналитика»: О проваленном тесте Шойгу… Финал уже совсем скоро?

28.10 / Хоакин Феникс отмечает 50-летие: лучшие роли одного из ярчайших актеров поколения

27.10 / Мнение: Первый Панамакс прошёл по СМП, неэкологичный теневой флот и куда потратить застрявшие рупии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика