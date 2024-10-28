Мнение: Барыга Сталин

В комментариях пишут между делом: «Давайте скажем откровенно: предприниматель — это барыга, суть прибыли — в обмане (дешевле купил, дороже продал), все ли на это готовы? Нет, не все».

Раздражает, конечно, неприятно такое читать. Представьте аналогичную реплику в адрес врачей: «Давайте скажем откровенно: врач — это шарлатан, суть прибыли — в обмане (поболтал с больным, взял деньги)». Или, скажем: «программист — это мошенник, суть прибыли в обмане (печатает разноцветный текст, и даже выровнять его по левому краю ленится, а денег берёт больше шахтёра)». Звучит откровенно глупо, так как беседа с пациентом — важная часть работы врача, а брать деньги за свою работу нормально. Но будьте уверены, если бы классовая мораль, которую нам вбивали в головы на протяжении 75 лет, была извращена чуть иначе, ровно так же писали бы и про врачей, и про программистов, и даже про сварщиков.

Вернёмся к «дешевле купил, дороже продал». В апреле 1952 года Семён Игнатьев, министр Госбезопасности СССР, докладывал товарищу Сталину, как москвичи встретили так называемое «снижение цен» (миф о снижении цен мы разбирали раньше). В частности, Вениамин Вейц, член-корреспондент Академии Наук СССР, указывал:

Многих удивляют высокие цены на апельсины и ананасы. Известно, что за границей они стоят много дешевле. Министерство торговли делает сумасшедшую наценку на несколько тысяч процентов против покупной цены. На время экономического совещания [где будут иностранцы] следовало бы убрать эти товары из магазинов или снизить на них цены. В противном случае с этим можно попасться очень здорово. Делегаты могут обвинить Советское правительство в спекуляции. Они скажут: вот Советы покупают у нас апельсины за несколько копеек за штуку, а продают своему народу по 5 руб. Советский рабочий работает целый день за три апельсина.

Все реплики обрадованных снижением цен граждан можно прочесть вот здесь, в блоге «История СССР в документах», и в книге «Неизвестная Россия. XX век. Книга вторая» (ссылка), начиная со страницы 284. Интереснее всего мнение экономиста Ретуева — он прикинул, что на снижении цен советские трудящиеся сэкономят за год около 28 млрд рублей, но одновременно с этим их заставят купить облигации на 42 млрд рублей. Итого государство будет в плюсе на 14 млрд.

Так вот, вернёмся к апельсинам. Сталин покупал апельсины по несколько копеек за штуку, а советским трудящимся продавал по 5 рублей, умножая цену в 100 раз. Получается, что Сталин был барыгой, причём отъявленным, прожжённым, прямо-таки королём барыг. Полагаю, ему даже наркоторговцы завидовали, так как они о такой накрутке на свой «товар» и мечтать не могли.

И, кстати, раз уж мы заговорили про апельсины. Сейчас в Петербурге самая нижняя граница оплаты — примерно 2000 рублей, за разовые рабочие смены в приложении Яндекс.Смена. Эта фактически минималка — работа, которая доступна всем, и на которую не надо даже устраиваться, так как она всегда есть. Поэтому если уж работник не готов даже нажать на кнопку в смартфоне и поехать, к примеру, раскладывать косметику по полкам, значит ему, вероятно, просто деньги не нужны.

Стоимость апельсинов — в соседнем отделе того самого магазина, где современный нам работник раскладывает по полкам косметику — 200 рублей. Было дешевле, но в 2024 конкретно апельсины резко подорожали из-за неудачного объединения сразу нескольких факторов. Однако даже нынешние аномально дорогие апельсины вполне доступны по цене: после восьмичасового рабочего дня работающий за минималку труженик может купить целых 10 кило, то есть 50 штук по 200 грамм каждый.

Вот теперь давайте сравним. Когда апельсинами занимался Сталин, супербарыга и монополист, рабочий вкалывал целый день за 3 апельсина — причём, будьте уверены, вкалывал в значительно худших условиях, чем сейчас. Теперь, когда апельсинами заняты мы, «барыги» капиталистические, рабочий может купить в конце дня уже 50 апельсинов.

PS. До революции, кстати, апельсины стоили по 3 копейки за штуку. При зарплате неквалифицированного рабочего в 1 рубль за день — я округляю в меньшую сторону — получается 33 апельсина в день. Цитирую из рассказа «Дурной каламбур» Александра Куприна:

…Тогда апельсины стоили по три копейки за штуку, — и после номера Ольги (джигитовка) все шестьдесят апельсинов полетели на арену к ногам очаровательной. В награду две милые ручки послали нам несколько воздушных поцелуев. Много ли надо тогда было семнадцатилетнему гимназисту?…