Дания расширила военное сотрудничество с Украиной

Россия сообщила, что Дания заключила соглашение с Украиной о производстве и покупке вооружений, укрепляя сотрудничество между двумя странами в сфере обороны. Посол Владимир Барбин отметил, что соглашение, заключенное в сентябре, предусматривает закупку украинского оружия на сумму около 630 миллионов долларов.

Дипломат сообщил, что Дания стремится расширить сотрудничество и разместить новые заказы на украинских предприятиях военно-промышленного комплекса. Закупки оружия Данией являются частью общей стратегии поддержки Украины, несмотря на предупреждения о возможном обострении конфликта между НАТО и Россией.

Стоит отметить, однако, что дипломат также высказал опасения по поводу рисков, связанных с этим подходом.