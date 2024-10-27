Мнение: Первый Панамакс прошёл по СМП, неэкологичный теневой флот и куда потратить застрявшие рупии

1. В сентябре огромные корабли начали ходить по Северному морскому пути. Речь идёт о контейнеровозах размера «Панамакс», спроектированных так, чтобы они впритык протискивались через старые шлюзы Панамского канала. Для понимания масштабов, типичный Панамакс в 27 (!) раз больше, чем стандартная пятиэтажная хрущёвка. Один такой контейнеровоз может везти 5000 стандартных шестиметровых контейнеров. Цитирую (ссылка):



Рейс контейнеровоза Flying Fish 1 по Северному морскому пути стал первым в истории для судов типа Panamax. Если простыми словами, это очень большие грузовые суда.

Контейнеровоз преодолел путь из Санкт-Петербурга в Шанхай всего за 21 день со средней скоростью 16 узлов или около 30 км/час. Значимым для всего мира это событие делает также и тот факт, что теперь задокументировано официально — маршрут через Суэцкий канал по времени занял бы на две недели больше.

Данные о классе судна, его местоположении, скорости, флаге и месте назначения зафиксированы нашей спутниковой группировкой SITRO-AIS и переданы в российский облачный сервис для отслеживания морского трафика SiAIS, разработанный нашими коллегами также из Sitronics Group. Сейчас в нём содержится информация о 10 тысячах морских портов по всему миру и 570 тыс. судов разных классов и предназначений. Каждый из космических аппаратов, созданных «СПУТНИКС», принимает несколько миллионов сообщений в сутки.

Пока что мы только начинаем развивать Северный морской путь, так что сравнительные объёмы перевозок пока что невелики — 40 млн тонн через СМП против 1500 тонн, которые прошли за 2022/2023 финансовый год через Суэцкий канал. Разница, как видите, в 37 раз. Однако технически Россия может проводить через СМП гораздо больше грузов: к примеру, уже на 2024 планировали 80 млн тонн, но не справились из-за задержек на крупных нефтегазовых стройках, которые должны были обеспечить загрузку. Так как вся инфраструктура уже готова, срыв плана не является важным — это обычные для таких крупных проектов проволочки, те же 80 млн тонн мы увидим чуть позже. Дальше, к 2030 году, планируют уже 150 млн тонн, а к 2035 году — 220 млн тонн.

Повторюсь: грузы есть, порты есть, ледоколы есть. И, самое главное, экономика сходится: Северный морской путь уже сейчас выгоднее альтернативных маршрутов. Поэтому я могу сомневаться в конкретных сроках, но я более-менее уверен в объёмах. Проще говоря, вот эти 220 млн тонн наверняка будут: если не в 2035 году, так значит в 2040.

Это было во-первых. А во-вторых, евреи здорово помогают нам, наводя в своём регионе суету. Объём перевозок через Суэцкий канал падал в моменте уже вдвое, так как владельцы судов не хотели рисковать, прокладывая маршрут через смертельно опасные места. Привычной альтернативой Суэцу является длинный обход Африки, что долго и дорого, поэтому арматоры буквально вынуждены были пристально просчитывать и русский маршрут тоже. Роскошный подарок от Израиля, так как рынок морских перевозок консервативен, и если бы не проблемы с Суэцем, судовладельцы просто отмахивались бы от СМП, как от чего-то необычного, ещё и под риском санкций.

Теперь снова подсчитаем: 220 млн тонн по СМП и, допустим, 750 млн тонн через страдающий Суэц. Уже совсем другая пропорция — очень интересная для России, так как Суэц — не просто какой-то местечковый канал, а главная транспортная артерия нашей планеты.

2. На Западе продолжают вводить новые санкции против теневого флота, но ими пренебрегают даже на самом Западе, не говоря уже о странах Глобального Юга. Наши враги, однако, ищут новые способы нам навредить. Теперь британские СМИ начали раздувать обвинения против российского теневого флота под предлогом защиты экологии (ссылка):



…«Многие из [русских] судов, как утверждается регулярно плавают в загруженных европейских водах, включая Балтийское море, Датские проливы и Гибралтарский пролив, что увеличивает риск экологических катастроф для ЕС и соседних стран», – говорится в материале.

В июне 2024 года 70% российской морской нефти было транспортировано именно теневым флотом, на который Россия, по оценкам KSE, потратила 10 миллиардов долларов. Это включало 89% общих поставок сырой нефти в Россию, большинство из которых торговались выше предела цены в 60 долл. за баррель с середины 2023 года, и 38% российского экспорта нефтепродуктов…

«Это вызвало серьезную обеспокоенность качеством, надежностью и масштабом такого страхового покрытия. Сочетание возраста танкеров, который в среднем составляет 18 лет, и отсутствие должного страхования делает эти суда чрезвычайно опасными. Уже произошло несколько аварий с участием теневых кораблей, связанных с Россией», – говорится в отчете.

В связи с этим KSE предлагает создать в европейских водах свободные от тени зоны, чтобы снизить эти риски. Насколько эффективными будут эти антироссийские меры, вопрос, пока что, открытый.

Напомню, в России запрещена пропаганда радуги, но не запрещена пропаганда зеленобесия, не запрещены отделы ESG в корпорациях, даже государственных. Большое упущение наших законодателей. Может быть, текущая атака Гринписа на наш теневой флот заставит депутатов отреагировать, наконец, на старую и по-прежнему серьёзную угрозу.

3. Многих до сих пор тревожат «застрявшие» индийские рупии, вырученные за продажу российской нефти. Тревожат напрасно, так как отношения с Индией у нас хорошие, так как нефть Индии жизненно необходимо, и так как вывод рупий — вопрос технический. Собственно, в рупийных проблемах даже есть плюс: к примеру, нам и индийцам волей-неволей пришлось сейчас как следует поработать над замещением некоторых важных товаров, которые мы ранее покупали на Западе. Прямо сейчас, допустим, обсуждается вопрос строительства ледоколов (ссылка):

Российские власти рассматривают возможность строительства на верфях Индии 4 неатомных ледоколов для развития Северного морского пути. Речь идет о частных и государственных индийских судостроителях. Проект оценивается в 750 млн долларов, пишет издание Et Infra.

Ледоколы будут строить для государственной корпорации «Росатом». В ноябре 2023 года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объявил, что Индия предложила России производство судов ледового класса. <…>

Позднее Россию посетил министр портов и судоходства Индии Сарбананда Соновал. По словам Чекункова, представители двух стран договорились расширить сотрудничество в Арктике, а также использовать Северный морской путь.

Если вам интересно, почему ледоколы строят в Индии, а не в России, то всё просто: русские верфи и так загружены под завязку. Стоять же в очереди Росатом не может, ледоколы нужны ему довольно срочно.