Рупор кремлевской пропаганды: Границы 2022 года

Нацист Ермак заявил, о готовности Украины к переговорам на основе границ 2022 года.

Это после двух лет вещаний про границы 1991 года. Где границы 1991 года, Ермак?

Разумеется, никакие границы 2022 года уже не актуальны. Как уже не раз указывал МИД РФ, будут учитываться "реалии на земле". И именно эти меняющиеся реалии уже вынудили киевских нацистов отказаться от мантры про 1991 год.

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