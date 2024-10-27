Коровий принт, двойной френч и не только: модные дизайны маникюра 2024-го, которые останутся в тренде в 2025 году

Если вы следите за модой, то наверняка замечали, как меняется стиль с приходом нового сезона. Это особенно заметно на маникюре. В этом году появилось множество новых вариантов, и выбор может быть сложным. Ниже представлена подборка самых ярких нейл-дизайнов 2024 года, которые останутся в тренде и в 2025 году.

Коровий принт

Наряду с леопардовым маникюром в этом году появился коровий принт, который представлен на главном фото. Сегодня этот рисунок выдвинулся на первые позиции в нейл-арте.

Оливково-зеленый

Сюрпризом осени 2024 года стало включение оливково-зеленого цвета в качестве одного из самых модных в сезоне. Среди различных вариантов маникюра с этим цветом и этот минималистичный и элегантный дизайн, который мы видим на снимке.

Кляйн блю

Этот цвет, близкий к такому оттенку синего, как электрик, называется International Klein Blue. Технология изготовления такой краски была запатентована в 1960 г. Ивом Кляйном, французским художником. Это романтичный и вдохновляющий оттенок.

Двойной френч

Двойной френч не является чем-то новым в 2024 году, но он по-прежнему популярен. Этот стиль сочетает в себе элегантность и дарит радость тем, кто не боится экспериментов.

Классический французский маникюр

Классический френч с различными оттенками розового всегда остается актуальным, так как отлично подходит для каждого дня и при этом является очень стильным.

Хромированные ногти

Это обновленная версия 2024 года с эффектом сияния. Особенность этого дизайна заключается в том, что он создает иллюзию металлического блеска, но с более мягким и роскошным оттенком.

Шоколадно-коричневый

Осенью коричневый цвет лака стал особенно популярным. Разнообразие оттенков позволяет выбрать тот, что идеально подойдет к вашему стилю. Этот маникюр сочетает в себе светлый и темный тона, создавая красивый коричневый дизайн.

Праздничный блеск

Как же нам нравится, когда в особых случаях или на праздниках на наших ногтях красуется элегантный бриллиантовый маникюр! Никогда еще он не был таким изящным, несмотря на небольшое количество украшений.

Ногти с эффектом омбре

Если в предыдущие годы на пике моды был маникюр с эффектом омбре в пастельных тонах, то в 2024-м на первый план вышли более темные, более сдержанные оттенки.

Мелкая клетка

Принт в мелкую клетку – это узор, который никогда не выходит из моды. Он появляется в коллекциях почти каждое лето, но особенно актуальным стал в 2024 году.