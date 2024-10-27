Пашинян поздравил “Грузинскую мечту” с победой на выборах

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил правящую партию Грузии “Грузинская мечта” с победой на парламентских выборах. Он выразил надежду на продолжение развития отношений между странами, отметив важность стабильного сотрудничества для всего региона.

Пашинян подчеркнул, что между Арменией и Грузией сформировалось стратегическое партнерство, направленное на процветание. Он выразил уверенность, что совместные усилия способствуют расширению сотрудничества в ближайшие годы.

Ранее с победой партию поздравил также президент Азербайджана Ильхам Алиев, пригласив премьера Грузии Ираклия Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом.