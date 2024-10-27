Захарова: Вмешательство в выборы США стало мейнстримом в Вашингтоне

Обвинения в адрес РФ и других стран о вмешательстве в американские выборы звучат всё чаще, чем сам гимн США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в новейшей истории Вашингтон обвиняет другие государства во вмешательстве в выборы гораздо чаще, чем звучит его собственный гимн. По словам Захаровой, США «просто наслаждаются вмешательством в свои выборы», в то время как сами часто позволяют себе влиять на выборные процессы в других странах.