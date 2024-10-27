 

Министерство здравоохранения сообщило о начавшейся в Челябинской области вспышке коронавируса

27.10.2024, 17:33, Разное
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Специалисты министерства здравоохранения обнаружили на территории Челябинской области новый штамм коронавируса. Чтобы пресечь его распространение, требуются срочные карантинные меры.

Особенность нового штамма в том, что он легче всего распространяется на улице – особенно там, где собрались больше трёх человек. Помочь медикам в борьбе с заразой взялись специалисты Росгвардии и ОМОН. В регионе организовываются стационарные и мобильные карантинные пункты.

«Заболевание также сказывается на психическом состоянии больных – они становятся недоверчивыми, у них возникают вспышки агрессии и недоверия к окружающим. Возможны проявления беспричинной агрессии к отдельным социальным группам», – предупреждают медики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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