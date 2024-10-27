Мнение: Пропаганда больших семей

Сергей Лукьяненко пишет, что современное общество рождаемость поднять не способно. Нужны или невероятные технологические прорывы, которые пока что можно наблюдать только на страницах научной фантастики, или крен в жестокий тоталитаризм из антиутопий с разделением людей на высшую и низшую касту. Цитирую из размышлений писателя (ссылка):

1. Пропаганда больших семей и патриотизма. Работает плохо, ибо требует очень серьезной и, главное, непротиворечивой идеологии, а также серьезных денежных вливаний. Реализовано разве что в советской патриотической фантастике, кондовой и скучной.

2. Регресс, де-развитие общества в целом. Внедрение патриархальных, клерикальных взглядов на мир. Не работает, ибо снижает экономический, научный и любой иной потенциал страны. Реализовано в разного рода антиутопиях, но в реальной жизни приведет к краху общества.

3. Автоматизация, роботизация, ускорение прогресса. Детей растить максимально просто (в идеале — в искусственных матках-инкубаторах, затем воспитывают роботы-няньки или идеалисты-учителя), границы и порядок охраняют огромные человекоподобных роботы. Не работает (пока?) в связи с неясностью технологической возможности как искусственного размножения, так и доверия к автономным боевым системам.

Реализовано во всякого рода “утопиях” типа мира Полдня и прогрессивной западной фантастике. Обычно кончается чудовищным крахом.

4. Разделение общества на джи и кжи (Ефремов), людей и люденов (Стругацкие), в общем — на плебс, который размножается, воюет, выполняет тяжелую работу и элиту, которая принимает в себя лучших представителей плебса (хотя бы тех, кто знает значение слова “плебс”) и занято интеллектуальной деятельностью. Тоже не работает, ибо ведёт к фашизму, деградации и перевертышу “элои” и “морлоки”.

Сейчас, на мой взгляд, в мире экспериментируют со всеми четырьмя путями (со вторым минимально, он интуитивно тупиковый), иногда комбинируя их. Самые радикальные и мощные экспериментаторы вообще серьезно настроены на сокращение человеческого поголовья в 2-2.5 раза, при одновременном разделении на джи, вооруженных технологиями по третьему пути) и кжи, погруженных в регресс по второму пути.

Когда у вас в руке молоток, всё вокруг кажется гвоздями. Будучи предпринимателем, я привык решать проблемы деньгами. Деньги, как плавиковая кислота, могут прожечь любую броню. В стране, которая не воюет с соседями, есть по этому поводу народная мудрость: если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.

Более конкретно, я имею в виду пункт 1 — «Пропаганда больших семей и патриотизма».

Посмотрите на модников, которых я прикрепил к посту. Это так называемая «высокая мода», когда главные кутюрье планеты собираются на формализованную тусовку и показывают друг другу всякую необычную ерунду. Зрелище некрасивое и откровенно глупое, но только для тех, кто забыл про наших родственников, обезьян.

Недавно мы обсуждали шимпанзе, которые решили вслед за их лидером мнений носить травинку в ухе (ссылка). Когда травинку в ухе начали носить все, главный заводила, самец Джума, ввёл новую моду — начал носить травинку уже не в ухе, а в отверстии пониже. Другие обезьяны, разумеется, принялись за Джумой повторять.

Высокая мода работает ровно так же. Кутюрье показывают друг другу утрированную «травинку в ухе». Модельеры смотрят, осмысливают, приглушают до менее акцентированного вида и раскладывают в магазинах. Широкая публика понимает, что «в этом сезоне носят штаны а-ля Астерикс с высокой талией», и сметает с полок товар.

Эта механика работает не только с одеждой. При наличии денег и политической воли можно ввести в моду что угодно, хоть поедание асфальта. Работает это примерно так.

1. Выбираем 50 самых влиятельных самцов и самок шимпанзе типа вышеупомянутого Джумы.

2. Делаем приматам следующее предложение: «в высоком кабинете таком-то просят вас показаться в ресторане с куском асфальта, продемонстрировать как это вкусно и здорово — есть асфальт. Если согласитесь, мы будем вам благодарны, также вам заплатят за рекламу по вашим коммерческим расценкам».

40 из 50 обезьян соглашаются, и в течение месяца широкая публика наблюдает, как самец Джума, самка Джома и маленькая звёздочка Джиметта с аппетитом поедают асфальт. Ещё через месяц горячий асфальт можно заказать в любой модной кофейне, при этом в нескольких видах: лавандовый, с малиновым топпингом, веганский и так далее. Народ добровольно платит по тысяче рублей за маленькую порцию асфальта и уплетает аристократический десерт за обе щеки. Некоторые жмотятся, так как платить тысячу за кубик асфальта им жалко, но на таких смотрят, как на неудачников.

Теперь для сравнения представьте, что на трибуну выходит мордатый депутат с плохой репутацией и заявляет, что россияне совсем уже обнаглели, воротят рыло от асфальта, и что надо принять закон, заставляющий каждого съедать не менее двух килограмм асфальта ежемесячно. Представьте также, что сам этот депутат асфальт не ест из принципа, что он является собственником асфальтового завода, и что этот завод навязывает школам региона договора на поставку пищевого асфальта. Полагаю, вам не пришлось сильно напрягаться, чтобы представить, так как примерно в таком ключе у нас до последнего времени пропаганда многодетности и велась.

И, да, обратите внимание: пропаганда через Джуму, Джому и Джиметту не требует идеологии, про которую упоминает писатель, и даже не требует запредельных расходов. Цена вопроса — на пару порядков меньше, чем на материнский капитал, например.

Собственно, всё, что государству нужно — это слезть с высокой лошади и обратиться за помощью к профессионалам, которые побуждают народ есть сникерсы и пить колу. Будьте уверены, бизнес тратит на рекламу по триллиону долларов в год не просто так, отдача от этих расходов есть.