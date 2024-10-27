 

Съемки комедии “Старый орел” с Деревянко и Михалковой стартовали в Северной Осетии

27.10.2024, 16:50, Новости дня
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Сюжет ленты сосредоточен вокруг осетинского деда Батраза Зелимхановича, который ведет уединенный образ жизни в старом горном селе. Вскоре к нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о планах по ликвидации села.

Чиновник считает, что “один человек — не административная единица”, и пытается убедить деда переехать в город. Однако Батраз не собирается покидать родные места. Вдохновившись заметкой о популярных альпийских поселениях, он решает преобразовать свое село в экодеревню. В этом начинании ему помогают дети и внуки.

Режиссером фильма выступает Мурад Ногмов, для которого это дебютная работа в кино. Он отметил, что “Старый орел” — это лирическая комедия, наполненная искренностью и без лишнего пафоса. “В фильме есть и смех, и слезы, и ностальгия. Мы смотрим на трудности главного героя через призму иронии и загадочного юмора”, — добавил Ногмов.

Павел Деревянко, исполняющий одну из ключевых ролей, поделился своими впечатлениями о проекте: «Это фильм о семье, о близких, об уважении к традициям и любви к родине. Сценарий меня очень тронул, а место съемок просто великолепно — Северная Осетия поражает своей красотой».

Также в ленте участвуют актеры Павел Левкин, Михаил Шульц и Дмитрий Ткаченко. Исполнитель главной роли Алик Караев подчеркнул важность темы: “Фильм рассказывает о человеке, который стремится воссоздать то прекрасное, что было в его детстве. Никто не может долго оставаться в одиночестве, независимо от условий жизни”.


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