 

Продажи простых кнопочных телефонов стремительно растут благодаря заботливым родителям

27.10.2024, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продажи простых кнопочных телефонов идут вверх, потому что родители хотят оградить своих детей от опасностей интернета. Интернет таит множество угроз для неокрепшей психики: от негативного влияния социальных сетей до риска столкнуться с опасными людьми и нежелательным контентом. Постоянный доступ к интернету через смартфоны заставляет родителей искать альтернативы.

В результате спрос на простые телефоны, не имеющие доступа к сети, в последнее время резко вырос. Такие модели как старая-добрая кнопочная Nokia снова пользуются популярностью. Эти телефоны предлагают самые базовые функции: звонки, сообщения и простые игры. Помимо родителей, такими телефонами интересуются пожилые люди, которым сложно разобраться в современных смартфонах, а также работники физически опасных профессий, где хрупкие смартфоны могут легко повредиться.

Низкая цена на «звонилки» делает их привлекательными для покупки. Возвращение простых телефонов стало трендом, который подтверждается самыми разными рыночными исследованиями.

Источник &#8212 The Reg


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / «Ребёнка воспитывают квадроберы и к нему ходит одинокий пожилой мужчина в плаще» – в ГД призвали органы обратить внимание на мультфильмы о Простоквашино

27.10 / Мнение: Провал безусловного дохода, дотационные мигранты в Дании и потолок цен на жильё в США

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что будет после?

27.10 / Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте

27.10 / «Чухонец разбушевался, будем успокаивать» – Медведев ответил на антироссийский выпад Торвальдса и предложил национализировать Linux

27.10 / Кот Крошик скончался от прогрессирующего заболевания

27.10 / Депутат Чепа высказался вариантах ответа на удары вглубь территории России

27.10 / В российских магазинах появились пачки сливочного масла массой 20 грамм

27.10 / SHAMAN посвятил проникновенное исполнение “Единственной” новой избраннице

27.10 / Почти все метеориты прилетают на Землю всего из трех мест Солнечной системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика