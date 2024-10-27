Продажи простых кнопочных телефонов стремительно растут благодаря заботливым родителям

Продажи простых кнопочных телефонов идут вверх, потому что родители хотят оградить своих детей от опасностей интернета. Интернет таит множество угроз для неокрепшей психики: от негативного влияния социальных сетей до риска столкнуться с опасными людьми и нежелательным контентом. Постоянный доступ к интернету через смартфоны заставляет родителей искать альтернативы.

В результате спрос на простые телефоны, не имеющие доступа к сети, в последнее время резко вырос. Такие модели как старая-добрая кнопочная Nokia снова пользуются популярностью. Эти телефоны предлагают самые базовые функции: звонки, сообщения и простые игры. Помимо родителей, такими телефонами интересуются пожилые люди, которым сложно разобраться в современных смартфонах, а также работники физически опасных профессий, где хрупкие смартфоны могут легко повредиться.

Низкая цена на «звонилки» делает их привлекательными для покупки. Возвращение простых телефонов стало трендом, который подтверждается самыми разными рыночными исследованиями.

Источник — The Reg