 

«Ребёнка воспитывают квадроберы и к нему ходит одинокий пожилой мужчина в плаще» – в ГД призвали органы обратить внимание на мультфильмы о Простоквашино

27.10.2024, 15:33, Разное
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Член комитета Госдумы по делам семьи и нравственности Ольга Поддубная призвала Роскомнадзор и правоохранительные органы проверить на предмет наличия пропаганды запрещённых в РФ идеологий серию мультфильмов о Простоквашино.

По мнению депутата, образ мальчика, который сбежал от родителей и сожительствует с квадроберами, разрушает институт семьи.

Поддубная назвала «едва прикрытой пропагандой сатанизма» тот факт, что дядя Фёдор, главный герой мультфильма, открыто сожительствует с однополой компанией квадроберов – так называемыми Шариком и Матроскиным. Отсутствие в его жизни нормальной полноценной семьи, странные увлечения и общение с почтальоном Печкиным, – подозрительным персонажем, который даже в летнее время ходит по улице в плаще, под которым, возможно, нет одежды, – создаёт у детей извращённые представления о безопасности.

Депутат отдельно отмечает, что неизвестно, чем Печкин занимался во время Великой Отечественной войны, и не состоял ли он в добровольческом корпусе генерала Власова, воевавшем на стороне нацистов. Настораживает также отсутствие у Печкина семьи и его нездоровое навязчивое желание навещать несовершеннолетнего ребёнка, которого он завлекает якобы имеющейся для него посылкой.

– Даже сейчас Дисней не снимает такой откровенной содомитской чернухи, как этот ужасающий, с позволения сказать, мультфильм, – говорит Ольга Поддубная. – Там что ни персонаж, то содомит, нацист, а то и вообще квадробер, и ребёнок живёт в такой среде, в то время как родителям совершенно на него наплевать. Мало того, они даже и не пытаются завести второго ребёнка, а сына вообще называют дядей. Даже в семействах Борджиа и Габсбургов такой разврат вызвал бы скандал. А мама мальчика вообще поёт в «голубом огоньке» – почему это он голубой, интересно? На что намёки? Непонятно, куда столько лет смотрят наши контролирующие органы, почему не запрещают эту картину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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