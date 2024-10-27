 

Кот Крошик скончался от прогрессирующего заболевания

27.10.2024, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Крошик, об интенсивном похудении которого с недавних пор следила вся страна, скончался минувшей ночью от многочисленных опухолей в селезенке и их метастаз в другие органы. Напомним, что кот был обнаружен в подвале одной из пермских больниц в начале сентября. Весил он тогда 17 килограммов и уже не мог ходить.

Волонтеры и врачи решили начать спасать животное, для чего поместили его в реабилитационный центр, разработали схему лечения и питания, оборудовали центр специальным инвентарем для физической активности кота. Вскоре Крошик начал активно терять вес, сбросив за две недели более килограмма.

Но неожиданно 26 октября кот стал задыхаться, его снова госпитализировали и поместили в кислородную камеру, но реанимационные действия не дали результата.

Ранее Крошик уже попадал в чрезвычайные ситуации: ему приходилось висеть вниз головой в вентиляционной шахте около 10 часов и застревать в подставке для обуви после попытки побега из реабилитационного центра.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что будет после?

27.10 / Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте

27.10 / «Чухонец разбушевался, будем успокаивать» – Медведев ответил на антироссийский выпад Торвальдса и предложил национализировать Linux

27.10 / Депутат Чепа высказался вариантах ответа на удары вглубь территории России

27.10 / В российских магазинах появились пачки сливочного масла массой 20 грамм

27.10 / SHAMAN посвятил проникновенное исполнение “Единственной” новой избраннице

27.10 / Почти все метеориты прилетают на Землю всего из трех мест Солнечной системы

27.10 / 80 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера

27.10 / В Исландии могут начать извергаться вулканы из-за климатических изменений

27.10 / Принц Гарри и Меган купили землю в Португалии, спровоцировав беспокойство соседей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика