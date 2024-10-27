Кот Крошик скончался от прогрессирующего заболевания

Крошик, об интенсивном похудении которого с недавних пор следила вся страна, скончался минувшей ночью от многочисленных опухолей в селезенке и их метастаз в другие органы. Напомним, что кот был обнаружен в подвале одной из пермских больниц в начале сентября. Весил он тогда 17 килограммов и уже не мог ходить.

Волонтеры и врачи решили начать спасать животное, для чего поместили его в реабилитационный центр, разработали схему лечения и питания, оборудовали центр специальным инвентарем для физической активности кота. Вскоре Крошик начал активно терять вес, сбросив за две недели более килограмма.

Но неожиданно 26 октября кот стал задыхаться, его снова госпитализировали и поместили в кислородную камеру, но реанимационные действия не дали результата.

Ранее Крошик уже попадал в чрезвычайные ситуации: ему приходилось висеть вниз головой в вентиляционной шахте около 10 часов и застревать в подставке для обуви после попытки побега из реабилитационного центра.