 

В российских магазинах появились пачки сливочного масла массой 20 грамм

27.10.2024, 11:33, Разное
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В связи с перебоями в импортных поставках пальмового масла в торговых сетях с сентября наблюдается рост цен на сливочное масло в пределах 50-100%. Один из любимых молокосодержащих продуктов россиян стал недоступен 72% граждан.

Для возвращения интереса к покупке сливочного масла производители решили продавать его в новых экономичных упаковках.

– Двадцатиграммовая упаковка – это очень удобно. Если быть не очень внимательным или иметь проблемы с арифметикой, можно подумать, что экономишь деньги, а масло подешевело, – рассказывает представитель производителя сливочного масла ООО «Кубаньпальма» Рафик Алиев. – Мы и раньше так делали, но таких миниатюрных размеров ещё не было.

В среднем 20-граммовая упаковка масла обойдётся покупателям в 100-150 рублей в зависимости от региона и наценок сетей. Тем не менее менеджеры крупнейших ретейлеров опасаются, что и такая цена будет не по карману потребителю, поэтому начали продавать товар на развес.

Удорожание масла спровоцировало и рост его краж в магазинах. Во избежание таких действий торговые сети были вынуждены наносить на пачки специальные штрихкоды, в том числе и на 20-граммовые упаковки. Также им пришлось установить новые рамки.

– Была даже дискуссия о необходимости возить масло в инкассаторских машинах, но это слишком затратно. Хотя воровать его стали все, даже представители среднего класса, а однажды замглавы департамента «Газпрома» при выходе задержали с пачкой. Правда, потом оказалось, что он просто страдает клептоманией, – рассказал главный мерчендайзер сети «Народная» Павел Репейников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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