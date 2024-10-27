SHAMAN посвятил проникновенное исполнение “Единственной” новой избраннице

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, исполнил легендарную композицию Олега Газманова “Единственная моя” на престижной сцене Кремлевского зала. В своем обращении к поклонникам в Telegram-канале он отметил, что посвящает песню, как и автор, своей возлюбленной.

Зал, вместивший семь тысяч слушателей, был заворожен выступлением Дронова, который исполнял песню с нескрываемыми эмоциями. Во время выступления музыкант с микрофоном в руках двигался среди зрительских рядов, делая исполнение еще более интимным.

При этом SHAMAN не раскрыл, кто конкретно является его “единственной”, оставив свои слова окутанными тайной. Однако исполнитель ранее заявлял, что его главным конкурентом на эстраде в перспективе станет он сам через десять лет.